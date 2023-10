Dănuț Lupu a izbucnit în plâns când a aflat că face închisoare cu executare! „E ziua soției pe 5 octombrie”

Lumea sportului românesc este în șoc, după ce Dănuț Lupu a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru că a circulat cu un autoturism pe drumurile publice fără a avea permis de conducere. Atunci când a aflat că o să ajungă în spatele gratiilor, fostul fotbalist a rămas fără cuvinte, iar lacrimile i-au inundat ochii. Cu vocea sugrumată de plâns, acesta a făcut primele declarații.

Dănuț Lupu a fost prins conducând de mai multe ori fără permis, pe care îl are suspendat din anul 2001, iar acest lucru îl trimite acum după gratii. În iulie 2020, Lupu a recidivat, fiind din nou prins fără permis. Iar acest lucru i-a adus o sentință grea. În data de 4 septembrie, fostul fotbalist a primit sentința, însă a făcut apel. Iar acum, Curtea de Apel București i-a respins recursul făcut la decizia judecătorească prin care era condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare.

„Și oamenii mari mai plâng”

După ce a aflat că o să ajungă la închisoare, Dănuț Lupu a rămas fără cuvinte. Fostul mare fotbalist nu se afla în țară în momentul când s-a dat verdictul, urmând să revină în România sâmbătă sau duminică. Însă, sentința l-a distrus pe celebrul sportiv și l-a lăsat fără cuvinte. Cu lacrimi în ochi și cu vocea stinsă, Dănuț Lupu a făcut primele declarații pe această tema.

Fostul fotbalist a spus că urma să se întoarcă în țară în acest weekend pentru a sărbători ziua de naștere a soției, însă acum planurile i s-au schimbat într-un mod neașteptat. Dănuț Lupu s-a arătat destul de afectat de cele întâmplate, iar printre lacrimi a ținut să le mulțumească tuturor celor care îi sunt alături în aceste momente și care i-au trimis numeroase mesaje de susținere și consolare.

„Sunt cam singurul din generația mea care am rămas însurat cu prima soție. Și, din nefericire pentru ea, pe 5 octombrie e ziua ei de naștere. De aia am și ales să mă întorc sâmbătă sau duminică. (n.r. lacrimile i se simt în voce). Câteodată, și oamenii mari mai plâng! Am primit foarte multe mesaje, le mulțumesc tuturor, celor care mă încurajează. Nu prea am răspuns la telefon…”, a declarat Dănuț Lupu, potrivit fanatik.ro.

„Am fost nevoit să conduc”

Așa cum spuneam, Dănuț Lupu a fost prins în repetate rânduri conducând fără permis. În 2020, acesta a recidivat și a călcat, din nou, strâmb. Însă, în apărarea lui, fostul fotbalist spune că a fost forțat de o conjunctură nefavorabilă să urce iar la volan. De asemenea, acesta a declarat în fața judecătorilor că îi pare rău pentru gestul său și regretă toate cele întâmplate.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a explicat Dănuț Lupu, în fața judecătorilor.