Breaking News! Dănuț Lupu va merge la închisoare! Va fi încarcerat la Rahova! Apelul a fost respins și decizia este definitivă

Dănuț Lupu va merge la închisoare, după ce apelul fostului fotbalist al lui Dinamo și Rapid a fost respins de Curtea de Apel București. S-a stabilit și locul în care ex-internaționalul va sta închis: este vorba de penitenciarul Rahova. Va executa 7 luni și 10 zile de condamnare pentru că a condus fără permis în repetate rânduri, anunță Prosport.

Dănuț Lupu face închisoare la Rahova. A fost condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile cu executare

Dănuț Lupu (56 de ani) este obligat să meargă la închisoare după ce Curtea de Apel București i-a respins recursul făcut la decizia judecătorească prin care era condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare. Fostul internațional român, participant cu echipa României la Mondialul din 1990, primise aceeași sentință inițială de la Tribunalul București, pe data de 4 septembrie. Lupu fusese prins de Poliție conducând fără permis în repetate rânduri, deși acesta îi fusese suspendat încă din 2001!

În iulie 2020 Lupu a recidivat, fiind din nou prins fără permis. „Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a fost explicația lui Lupu, de care judecătorii nu au ținut cont.

A mai făcut închisoare și în Grecia

Nu este prima oară când Lupu va fi închis. În 1991, pe vremea când juca în Grecia, pentru Panathinaikos, milocașul a fost închis timp de o lună și jumătate. Lupu a susținut că a fost vorba de un conflict cu patronul clubului, Yorgos Vardinoiannis, căruia i-ar fi dat un pumn!

„M-a chemat la el în birou și de acolo m-au arestat. Omul avea o putere extraordinară la vremea aia, cel puțin în perioada 1990 – 1996. Făcea ce voia el în Grecia, chiar numai ce voia el făcea. Acolo era o lege atunci, nu aveai voie să stai mai mult de două săptămâni în arest. Eu am stat vreo lună și jumătate. Coboram peste stradă și îmi luam țigări. Nici poliștiștii de acolo nu credeau că o să mă duc. După o lună jumătate am fost transferat la Căminul Central și am stat vreo lună și ceva acolo. Eu am fost arestat din cauza faptului că am dat în el. I-am dat un pumn”, povestea Lupu.

În România, s-a zvonit însă mult timp că perioada de închisoare petrecută în Grecia de Lupu ar fi fost cauzată de legăturile pe care le-ar fi avut cu o bandă de infractori români, iar multe dintre produsele furate de aceștia ar fi fost ținute în casa lui Lupu.

Dănuț Lupu este unul dintre numele importante ale fotbalului românesc. A jucat de 14 ori pentru echipa națională, alături de care a participat la Campionatul Mondial din Italia 1990. Gălățeanul a evoluat de-a lungul carierei pentru echipa importante din România (Dinamo și Rapid), Grecia (Panathinaikos Atena) sau Italia (Brescia). Are în palmares 3 titluri de campion (două în România și unul în Grecia) și două cupe (ambele la noi în țară).