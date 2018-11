Dat afară de Dinamo, Grozav îl ia la mișto pe Alexandru David: „I-am spus sincer că să lase pe altcineva mai bun, dacă nu poate!”

După ce Dinamo i-a propus rezilierea contractului, lucru cu care a fost de acord, Gicu Grozav a ținut să facă unele precizări după evenimentele petrecute la Miercurea Ciuc în Cupa României.

„Nu vorbesc rău de Dinamo în aceste momente delicate, nu-mi stă în fire. Doar vreau să spun că-mi pare rău de ce s-a întâmplat. Am venit să ajut, imi pare rău că am dezamăgit suporterii care au avut încredere în mine. Asta regret. Am ales să execut penalty-ul aşa, dar nu ca să iau la mişto fanii, că nu de asta am venit..S-a întamplat, dar nu o să o iau la mişto niciodată fanii dinamovişti. La mine s-a văzut cel mai urât…toată lumea a zis că am dat la mişto…dacă dădeam gol nu se ajungea aici. Îmi asum! Coloana mea va rămâne dreaptă mereu. Nu mi-am bătut joc, repet! Nu Gicu Grozav a cerut rezilierea, ci Dinamo a venit cu propunerea, adică au zis clar: Reziliem! Eu ştiam în ce situaţie e clubul, că nu era pe locul doi şi a ajuns cu mine aici. Nu sunt laş, rămâneam până muream împreună dacă era cazul. Nu sunt laş, nu am fost şi nu voi. Nu renunţam când e greu. Nu vreau să dau în colegi…peştele de la cap se împute…Rednic mi-a spus că-mi bat joc de el, după meci, dar am spus că niciodată nu aş putea face aşa ceva”, a declarat Gicu Grozav la Digi Sport.

Fostul jucător al lui Dinamo a dezvăluit că i-a spus în față lui Alexandru David să lase locul altcuiva mai priceput în conducerea lui Dinamo.

„David m-a pus într-o lumină proastă, ca şi cum…Am zis doar că e un mod de a e xecuta, am mai făcut asta, am şi marcat, am şi ratat! Dacă tot vorbim…Domnul David m-a întrebat: ‘Eu ce aş face în locul lui? Era într-un moment aşa de disperare şi spunea că nu ştie ce să mai facă! Eu i-am spus sincer că să lase pe altcineva mai bun, dacă nu poate. Am zis: ‘Dacă nu merge, găseşte pe altul mai bun!’ E simplu! Altceva nu am ce să zic, chiar nu vreau să îngrop realitatea. Îmi pare foarte rău. Sper ca Dinamo să revină acolo unde trebuie”, a afirmat Gicu Grozav.