Datoriile lui Răzvan Simion au legătură cu divorțul. Fosta soție a prezentatorului a răbufnit: “Adevărul este acesta”

Deși în prezent, trăiește o viață ca-n filmele romantice de la Hollywood alături de Lidia Buble, pe Răzvan Simion pare că-l ajung din urmă problemele nerezolvate din trecut! El și fosta soție, Diana Simion au fost dați în judecată de asociația de proprietari din blocul în care au locuit pentru prima dată în București. Contactată, fosta parteneră a matinalului de la Antena 1 a făcut lumină în această situație neplăcută.

S-a aflat adevărul despre datoriile lui Răzvan Simion

În cadrul unui interviu oferit recent, Diana Simion a mărturisit că fostul soț și tatăl copiilor ei este singurul care deține apartamentul din sectorul 6 din Capitală în care au locuit în trecut împreună. Ea a ținut să explice acest aspect, spunând că ei i-a revenit vila din Corbeanca în urma partajului, iar prezentatorului TV, locuința din sectorul 6 din București. Fosta soție a lui Răzvan Simion a subliniat că nu are de ce să fie chemată în instanță din moment ce ea nu mai figurează co-propietară la acel apartament de mai bine de doi ani.

“In 2016, in momentul in care am divortat, am facut partaj, iar acel apartament i-a revenit fostului meu sot. La vremea respectiva, eu am renuntat la partea mea de proprietate pe acea locuinta in favoarea lui! Ce sa va spun, era achitat totul la zi, si impozite, si intretinere, si facturi. Altfel NU se putea face partajul!!! In concluzie, din clipa in care totul s-a terminat intre noi si am facut intelegerea in fata avocatilor pe baza bunurilor, e ca si cum as fi vandut! Acum, nu mai am absolut nicio legatura cu trecutul. De aceea, va spun clar ca nu trebuie sa fiu chemata in niciun fel de calitate in fata oamenilor legii! Repet, din mai 2016, fostul meu sot figureaza la Finante, sector 6, ca unic proprietar si sunt datoriile LUI din punct de vedere legal! Adevarul este acesta si nu poate fi contestat de nimeni”, a declarat Diana Simion pentru WOWbiz.ro.

Diana și Răzvan Simion au doi copii împreună: pe Ianca și Tudor. Prezentatorul de la Antena 1 a fost vara aceasta în vacanță cu copiii săi.

Sursa menționată mai sus a titrat în urmă cu câteva zile: “Razvan Simion si sotia lui, Diana, apar drept co-proprietari pe listele asociatiei de proprietari a unui bloc din Drumul Taberei. La inceputul lunii iunie, vecinii matinalului i-au dat pe cei doi in judecata pentru restante la intretinere. Actiunea a fost depusa la Judecatoria Sectorului 6, insa primul termen nu a fost inca fixat. Razvan si Diana Simion vor fi citati in calitate de parati”.

Răzvan Simion și Lidia Buble formează un cuplu de trei ani

În vara lui 2015, Răzvan Simion a anunţat că s-a despărţit de soţia sa, Diana, după 15 ani de mariaj. Prezentatorul are doi copii din prima căsătorie: Ianca şi Tudor. Lidia Buble este din Deva, are 10 fraţi şi face parte dintr-o familie de penticostali, iar relaţia cu Răzvan Simion, confirmată ulterior, i-a adus succes pe plan profesional.