David Popovici, Amalia Enache și Mihai Morar au dat astăzi startul lucrărilor pentru casa celor 11 copii cu nevoi speciale din sectorul 5

Hope and Homes for Children anunță începutul lucrărilor la casa familială din sectorul 5, destinată celor 11 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din această zonă a capitalei. Evenimentul de lansare a lucrărilor a fost marcat astăzi de prezența lui David Popovici, dublu campion mondial și campion olimpic la înot, alături de Amalia Enache și Mihai Morar – alți doi ambasadori ai Fundației.

Campania „Ambasador pentru ACASĂ. Când construim O CASĂ, construim UN OM”, inițiată de Hope and Homes for Children are ca obiectiv strângerea de fonduri în valoare totală de 450.000 de euro. În 30 de zile, David Popovici, Amalia Enache și Mihai Morar au adunat impresionanta sumă de 385.000 de euro, prin intermediul a 10.000 de donații, venite atât de la donatori individuali, cât și de la companii care au răspuns apelului lor. Acest proiect urmărește să ofere celor 11 copii cu nevoi speciale o casă sigură, primitoare și adaptată necesităților lor, în care vor beneficia de îngrijire și atenție specializată.

David Popovici: peste 160.000 de euro, din generozitatea românilor

Într-un efort de strângere de fonduri fără precedent, David Popovici a reușit să adune peste 160.000 de euro în doar 10 zile, depășind semnificativ obiectivul inițial, de 115.000 de euro. Această sumă a fost adunată prin intermediul a peste 7.400 de donații. Într-un gest de solidaritate și apreciere pentru susținătorii săi, David și-a donat echipamentul de premiere de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, oferind astfel posibilitatea donatorilor de a câștiga acest simbol al succesului și muncii sale.

„Este copleșitor să văd atâta sprijin și generozitate din partea voastră. Vă mulțumesc pentru fiecare gest de bunătate! Împreună construim un loc sigur pentru acești copii, care merită o casă doar a lor,” declară David Popovici. „Avem multe cărămizi de pus la această casă, iar eu, împreună cu ceilalți Ambasadori ai Fundației, ne luăm angajamentul că acești copii vor avea un cămin adevărat”.

Mobilizare comunitară și susținerea ambasadorilor Hope and Homes for Children

Pe lângă David Popovici, campania beneficiază de susținerea a alți patru Ambasadori: Amalia Enache, Mihai Morar, Marius Manole și Alexandru Tomescu. Mihai Morar a dăruit donatorului desemnat prin tragere la sorți, o experiență specială de Podcast, iar Amalia Enache a oferit o bijuterie cu diamant și perlă. La rândul lor, Marius Manole și Alexandru Tomescu vor contribui cu un obiect sau o experiență specială, mobilizând astfel comunitatea într-un efort colectiv de solidaritate pentru cei 11 copii care au nevoie de îngrijire specializată, acces la educație, activități care să le dezvolte abilitățile și de un sprijin constant pentru a-și depăși dificultățile.

Despre campania „Ambasador pentru ACASĂ”

Fiecare ambasador inspiră oamenii să contribuie financiar la împlinirea unui vis comun: acela de a le oferi copiilor vulnerabili un „ACASĂ” unde să crească înconjurați de grijă și siguranță. Campania „Ambasador pentru ACASĂ” nu este doar despre construirea unei case, ci despre construirea unui viitor mai bun pentru acești copii, despre respectarea dreptului lor la o copilărie normală și despre puterea solidarității și a generozității de a transforma vieți.

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 26 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 43.400 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 72 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 128 de case familiale, cu 7.400 de copii scoși din orfelinate și 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

https://hopeandhomes.ro/