David Popovici, apel către generația tânără înainte de turul 2 la prezidențiale: ”Să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul”

Este o perioadă importantă pentru țara noastră. Românii se pregătesc să își aleagă președintele pentru urmăritorii 5 ani, având de ales între independentul Călin Georgescu și președinta USR Elena Lasconi. În acest context, campionul olimpic David Popovici a transmis public un mesaj semnificativ pentru popor.

Duminică, 24 noiembrie 2024, românii au ieșit la vot și i-au trimis în turul doi pe Călin Georgescu și Elena Lasconi, care se luptă acum pentru fotoliul de președinte. Câștigătorul scrutinului a obținut 2.120.404 de voturi (22,94%), în timp ce președinta USR a fost votată de 1.772.503 dintre alegători (19,17%). Marcel Ciolacu s-a clasat pe locul al treilea, la o diferență mică, obținând 1.769.761 voturi (19,14).

David Popovici a încercat mereu să fie un exemplu demn de urmat pentru tinerii din România. Duminică, 24 noiembrie 2024, campionul olimpic a ieșit la și a publicat în mediul online o fotografie cu eticheta de pe spatele buletinului, însoțită de mesajul „Hai la vot! Implicați-vă!”.

De asemenea, după afișarea rezultatelor, sportivul a ținut să transmită un mesaj important pentru cetățenii țării noastre. David Popovici, simbol al performanței sportive din România, a explicat importanța participării la vot și i-a îndemnat pe tineri să își apere democrația și viitorul.

„Eu am votat, este foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele. Nu voi vorbi despre cine am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru lume și pentru tineri: Să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul.”, a declarat David Popovici.