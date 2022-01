David Sassoli, președintele Parlamentului European, a încetat din viață

David Sassoli, președintele Parlamentului European, în vârstă de 65 de ani, a decedat în această dimineață într-un spital din nordul Italiei, unde era internat de mai bine de două săptămâni. Anunțul a fost făcut pe Twitter de către purtătorul său de cuvânt. Decesul a survenit după o „complicație gravă” legată de sistemul său imunitar.

„Președintele Parlamentului European, David Sassoli, s-a stins din viață la 1.15 a.m., pe 11 ianuarie, la spitalul din Aviano, Italia, unde a fost internat”, a anunțat purtătorul de cuvânt al său, Roberto Cuillo, pe Twitter.

Sassoli mai fusese internat la Spitalul Civil din Strasbourg la mijlocul lunii septembrie 2021 din cauza unei pneumonii, dar starea sa s-a îmbunătățit ulterior. El a petrecut mai bine de două luni de recuperare în ţara sa natală şi revenise recent la activitatea politică, când, la 26 decembrie, a fost din nou internat într-un spital italian pentru ”complicaţii grave în urma unei disfuncţii a sistemului imunitar”, scrie Agerpres.

În urma acestui anunţ, paginile sociale ale liderilor instituţiilor europene şi ale mai multor şefi ai principalelor grupuri din Parlamentul European, precum şi ale clasei politice italiene, au fost pline de mesaje de susţinere şi afecţiune pentru preşedintele Parlamentului European.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis, marți dimineață, un mesaj de condoleanțe, după moartea lui David Sassoli, preşedintele Parlamentului European.

“Sunt profund îndurerat de moartea subită a lui David Sassoli. A fost un prieten al României și un lider care a luptat valorile și principiile europene. Va rămâne moștenirea sa europeană. Gândurile mele se îndreaptă către familia sa”, a transmis Klaus Iohannis, pe Twitter.

Deeply saddened by the sudden passing away of David Sassoli @EP_President. He was a friend of Romania and a leader who fought for European 🇪🇺 values and principles. His European legacy will endure. My thoughts are with his family.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 11, 2022