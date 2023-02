De-a dreptul ireal! Cum a descoperit o femeie că soacra îi umblă prin lucruri: ”Mi-am luat un test de sarcină fals”

Pe Reddit a devenit virală povestea unei femei de peste Ocean, care și-a spus experiența de care a avut parte la scurt timp după ce mama soțului ei s-a mutat în casă.

La scurt timp după ce mama soțului ei s-a mutat în casa lor, femeia a observat cum mai multe lucruri din dormitor nu mai erau în același loc în care ea le lăsase. Atunci și-a dat seama că soacra sa îi umblă prin lucruri, iar faptul că soțul nu a crezut-o, a determinat-o să îi întindă soacrei o capcană, punând un test fals în coșul de gunoi.

(CITEȘTE ȘI: MIOARA LINCAN, INCENDIATĂ DE SOACRĂ! “A LUAT STICLA DE GAZ, A ARUNCAT-O PE MINE ȘI MI-A DAT FOC”)

”Aveam o bănuială”

Când a văzut că lucrurile ei sunt schimbate mereu dintr-un loc în altul, femeia a bănuit-o pe soacră de faptul că intră în dormitorul lor și ”își bagă nasul” în intimitatea ei și a soțului ei.

Cum nu putea instala o cameră de supraveghere, pentru a-și oferi un răspuns, femeia a luat un test de sarcină fals și l-a aruncat în coșul de gunoi din cameră.

La scurt timp, când se afla la muncă, a început să primească mesaje de felicitare pentru sarcină. Acela a fost momentul în care i s-au confirmat bănuiala că soacra îi umbla prin lucruri.

„Soacra mea s-a mutat cu noi acum o lună, iar de atunci am început să observ că lucrurile mele din dormitor nu mai sunt la locul lor. Mobilier rearanjat, lucruri mutate etc.

Am simțit că înnebunesc, pentru că soțul meu este singurul care are acces în dormitor și de obicei nu atinge și nici nu se apropie de lucrurile mele.

M-am gândit că trebuie să fie mama lui care intră și își bagă nasul în obiectele mele personale. I-am spus soțului meu și el a spus că mama lui nu ar face niciodată așa ceva…

Aveam o bănuială, dar nu am putut instala o cameră video în dormitor pentru a o prinde în flagrant. Așa că mi-am luat un test de sarcină fals și l-am aruncat în coșul de gunoi din dormitor. Nota bene: coșul de gunoi era pus în colț, lângă dulap.

Literalmente a doua zi, după ce am ajuns la serviciu, am primit tone de telefoane și mesaje de la rudele mele care mă „felicitau” pentru „sarcina” mea. Soțul meu a venit la locul meu de muncă și era foarte agitat din cauza asta.”, a povestit femeia.

Soțul femeii, deranjat că a fost mințit în legătură cu testul de sarcină

Deși spera că, în sfârșit, soțul ei și-a dat seama că nu o acuza pe soacră pe nedrept, bărbatul a fost deranjat să afle că testul de sarcină era unul fals. (VEZI ȘI: ,,SOACRĂ, SOACRĂ, POAMĂ ACRĂ”. ȘOCUL DE CARE A AVUT PARTE O FEMEIE, ATUNCI CÂND A AFLAT CĂ PROPRIA SOACRĂ I-A MONTAT O CAMERĂ DE FILMAT ÎN DORMITOR)

”M-a întrebat de când eram însărcinată și de ce nu i-am spus. L-am întrebat cum a aflat și mi-a spus că mama lui a găsit testul pozitiv în coșul de gunoi din dormitor. L-am întrebat dacă nu cumva răspunsul lui a confirmat faptul că ea și-a băgat nasul în dormitor tot timpul.

A părut că este de acord cu mine, dar a cerut să rămânem la „problema mai mare”. I-am spus că nu există o „problemă mai mare” pentru că testul pozitiv a fost fals și că toată chestia asta a fost făcută pentru a demonstra că mama lui îmi umblă prin lucruri.

El nu a fost convins. M-a pus să fac un test de sarcină chiar în fața lui și a fost fost extrem de supărat din cauza faptului că am putut să mint cu așa ceva. A spus inclusiv că voi frânge inima mamei lui când îi voi da vestea că nu sunt însărcinată, de fapt, fiindcă știu foarte bine cât de mult își dorește nepoți.

Am primit o mulțime de reproșuri din cauza asta de la el, de la mama lui și de la familia lui, care acum mă numesc mincinoasă și manipulatoare. Am pierdut încrederea socrilor mei și a soțului meu în mine. Oare am mers prea departe?”, întreabă aceasta, pe Reddit.

Ce răspuns a primit femeia

„Nu ai mers prea departe, dar cred că ar fi mai ușor să încui ușa de la dormitor sau să îi spui soacrei tale să plece. Chiar dacă ai fi fost cu adevărat însărcinată, cum îndrăznește să anunțe acest lucru? Una dintre voi ar trebui să plece din casa aia și nu ar trebui să fii tu acea persoană”, a scris o persoană.

Femeia a răspuns: „Încuietoarea este o problemă, deoarece soțul meu vrea să aibă acces în cameră în momente aleatorii și avem doar o singură cheie. Nu am timp să închid/descui ușa toată ziua. Nu o soluție suficientă dacă mă întrebați pe mine”, a fost conversația dintre femeie și persoana care i-a oferit răspunsul.