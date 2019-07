De-a lungul timpului, au tot fost glume pe seama asta, dar acum Gabriela Cristea a spus adevărul despre greutatea ei

Femeie de succes, soție și mamă responsabilă, Gabriela Cristea a avut de ”luptat”, de-a lungul timpului, cu multe glume care s-au făcut pe seama kilogramelor suplimentare. E drept că vedeta nu a dat mereu ”apă la moară” cârcotașilor, însă spune, totuși, că are grijă să se alimenteze sănătos în fiecare zi.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregătesc de nuntă, iar vedeta a mărturisit că bea foarte multă apă și, suplimentar, ceaiuri de slăbit care sunt bune pentru digestie.

„Am grijă să beau multă apă, beau şi nişte ceaiuri de slăbit foarte bune pentru digestie. Mulţi mi-au sărit în cap când au auzit că eu alăptez, dar am vorbit cu cei de la firma respectivă şi mi-au zis că este posibil să fie puţin agitat copilul din cauza pricina ceaiului respectiv, dar nimic mai grav. Iris nu a avut însă nimic. Mă moşteneşte! Pe mine nici cafeaua nu mă agită absolut deloc”, a declarat vedeta la o emisiune de televiziune, potrivit Spynews.

Gabriela Cristea: “Am luat multe kilograme în greutate”

Gabriela Cristea se simte o femeie împlinită: are două fetițe sănătoase, un soț iubitor și o carieră frumoasă în spate. Ea a adus-o pe lume pe mezina familiei și… slăbitul nu reprezintă, însă, o prioritate pentru ea, așa cum nu a fost nici după ce a născut-o pe Victoria. De curând, Gabriela Cristea a mărturisit că s-a pus pe slăbit, pentru că nu se simte confortabil în pielea sa… însă, deocamdată, nu și-a stabilit un număr anume de kilograme de care vrea să scape.

“Am luat multe kilograme în greutate. Nu le pierdusem pe toate din prima sarcină și au venit următoarele, ca să zic așa. Nu țin dietă pentru că nu prea pot, alăptez, însă beau ceaiuri foarte multe și apă să mă hidratez, și încerc să mănânc în general carne și legume. Nu mi-am propus să dau jos un anumit număr de kilograme, vreau să slăbesc cât o să reușesc și până o să mă simt confortabil. La petrecere, multă lume mi-a spus că arăt bine, însă eu, recunosc, nu mă simt atât de confortabil pentru că am câteva kilograme în plus. Încet – încet încerc să rezolv și problema asta. Dar, faptul că am venit la acest eveniment și că mulți oameni mi-au spus că arăt bine, îmi dă o energie pozitivă să merg mai departe”, a declarat Gabriela Cristea pentru Ciao.

