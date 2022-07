De-a râsu’-plânsu’! L-au prins băut la volan și i-au luat permisul. Ireal ce s-a întâmplat a doua zi

Un tânăr de 21 de ani din județul Vaslui a avut parte de două zile pline de peripeții, pentru care riscă acum ani buni de închisoare. A fost prins beat la volan, iar după ce polițiștii i-au luat permisul, a doua zi a fost din nou oprit de organele competente.

O întâmplare neobișnuită a avut loc zilele trecute în Vaslui, când un tânăr de 21 de ani a fost oprit de poliția locală, în timp ce se deplasa cu o viteză de peste 130 de km/h. Oamenii legii i-au reținut permisul, dar se pare că acest lucru nu a fost suficient pentru bărbatul dornic de aventură.

Tânăr prins băut la volan două zile la rând în Vaslui

Potrivit declarațiilor făcute de oamenii legii, în prima zi, bărbatul avea alături de el alți doi tineri de 18, respectiv 19 ani. Acesta a refuzat să oprească inițial la semnalul polițiștilor din trafic, așa că mai multe echipaje au pornit în urmărirea lui. La un moment dat, mașina șoferului a fost blocată de polițiști, așa că acesta a fost nevoit să oprească. În urma testelor efectuate, a rezultat o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat de către conducătorul auto.

„Poliţiştii au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire, dar conducătorul autoturismului nu s-a conformat, fapt pentru care, la intrarea în localitatea Muntenii de Sus, autoturismul a fost interceptat şi blocat de autospeciala de poliţie. Procedând la efectuarea de verificări, poliţiştii au identificat persoana aflată la volanul autoturismului, un tânăr de 21 de ani din localitatea Bălţaţi, comuna Tătărăni”, spun reprezentanţii IPJ Vaslui.

Deși a fost prins băut la volan, șoferul a decis a doua zi că nu ar putea să i se întâmple nimic dacă ar conduce din nou, tot în stare de ebrietate. Spre ghinionul lui, polițiștii locali l-au prins din nou la volan, iar la o verificare de rutină au stabilit că acesta nu mai are permis și că are o alcoolemie de 0,75 mg/l. Acum tânărul este reținut pentru 30 de zile și urmează să fie anchetat pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și pentru conducerea unui vehicul fără permis.