De-a râsul-plânsul! Shakira își ,,sperie” fosta soacra cu o vrăjitoare din plastic, îndreptată spre vila acesteia. FOTO

În urmă cu șase luni de zile s-a produs despărțirea dintre Shakira și Pique. Când nimeni nu s-ar fi așteptat la destrămarea unuia dintre cele mai celebre și mai remarcabile cupluri, ruptura s-a produs.

În urmă cu doar câteva zile, Shakira a lansat piesa ce a ajuns pe primele locuri în trending ,,Out of Your League”. Prin intermediul melodiei, cântăreața columbiană i-a ironizat, nu doar pe tatăl copiilor ei, ci și pe iubita acestuia, Clara Chia Mart, tânăra cu care avea o relație extraconjugală. Artista a avut grijă să se ,,răzbune” și pe fosta soacră, Montserrat Bernabéu.

Shakira își șicanează fosta soacră! Artista a pus o vrăjitoare din plastic pe balcon

Ultima melodie a Shakirei a adunat peste 63 de milioane de vizualizări pe YouTube. Vedeta i-a ironizat pe Pique și pe iubita acestuia, însă, nici fosta soacră nu a fost trecută cu vedere.

În versurile melodiei, Shakira a amintit câteva cuvinte despre mama fostului fotbalist de la Barcelona: ,,M-ai lăsat vecină cu soacra, cu presa la ușă și datorii la Fisc”.

În urmă cu doar câteva zile, a fost dezvăluit faptul că, Clara Chia Mart, actuala iubită a lui Pique, a fost fotografiată în casa familiei cuplului, cu foarte mult timp înainte de a se despărți în mod oficial. (VEZI ȘI: SHAKIRA A DAT LOVITURA! CÂȚI BANI A CÂȘTIGAT DE PE URMA ULTIMEI SALE PIESE, ÎN CARE I-A UMILIT PE GERARD PIQUE ȘI ACTUALA LUI IUBITĂ, CLARA CHIA MARTI)

Cântăreața columbiană ar fi fost înfuriată la culme de faptul că fosta soacră a acceptat atât de ușor noua relație a fiului său. Astfel, de trei luni de zile, Shakira a pus în balconul său o vrăjitoare, iar figurina în mărime naturală este îndreptată spre vila fostei sale soacre.

Shakira, apărată de fani. Ce au spus susținătorii ei despre versurile noii sale melodii

Piesa pe care cântăreața a lansat-o de curând a împărțit oamenii în două categorii. Unii o blamează pe artistă și o acuză de misoginism, în timp ce alții susțin motivul artistei de a lansa o astfel de piesă.

„Ceea ce se întâmplă cu Shakira arată doar că există, încă, un nivel de misoginism ridicat, al celor care preferă ca o femeie să-și desfășoare despărțirea în tăcere și fără a deranja pe nimeni”, „Creația artistică umană a fost întotdeauna hrănită de propriile experiențe (în special cele rele)!”, au fost doar o parte din mesajele de susținere adresate artistei.

De cealaltă parte a baricadei, anumiți fani au taxat-o aspru și au ,,certat-o” pentru că nu acceptă despărțirea și infidelitatea.

„Noul cântec de la Shakira e plin de misoginie internalizată, pentru că ea a avut parte de o despărțire amară. Lasă-l să plece, femeie” , „Serios, Shakira? Ești foarte misogină!”, ,,Shakira își denigrează fostul și pe noua lui iubită, spunând: «ai schimbat un Rolex pentru un Casio». Noi suntem oameni, nu obiecte. Nu este nimic care să scuze comportamentul răutăcios față de o altă femeie. Trebuie să știi când o relație s-a încheiat”, au fost o parte din comentariile negative, lansate la adresa vedetei chiar de către fanii ei.