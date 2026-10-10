De ce a divorțat Daniela Niculescu de Cheloo, de fapt. Ce îi făcea artistul: „A plâns să nu-l las”

S-a aflat abia acum de ce a divorțat Cheloo de prima lui soție, Daniela Niculescu! Șase ani au rezistat împreună, dar finalul a venit cu scântei. Se pare că în mariaj au fost probleme serioase, cu înșelat pe bandă rulantă și substanțe interzis.

În 2012, Daniela nu s-a mai ferit și l-a acuzat pe Cheloo că a înșelat-o în repetate rânduri. Mai mult, ea a spus că a ajuns să consume substanțe interzise și că a vrut să pună capăt căsniciei fără circ. Numai că, potrivit poveștii sale, Cheloo a fost de negăsit.

De ce a divorțat Daniela Niculescu pe Cheloo

Daniela Niculescu a mai povestit că, atunci când i-a spus lui Cheloo că vrea să divorțeze, artistul a izbucnit în plâns și a implorat-o să nu-l părăsească.

„Mereu m-a înşelat şi de aceea am ajuns în această situaţie, aceea de a lua droguri. Vreau să divorţez pe cale amiabilă, dar nu reuşesc să iau legătura cu soţul meu. De patru zile are telefonul închis sau şi-a schimbat numărul. Poate că, dacă află din ziare că îl caut, mă va contacta să ne putem despărţi fără scandal. Acum o săptămână i-am spus să ne despărţim şi a plâns să nu-l las”, a spus Daniela în urmă cu cinci ani.

Cei doi au fost împreună șase ani și au un băiat pe nume Ștefan. Dar, dacă în public Cheloo a afișat imaginea de băiat dur, Daniela a descris o căsnicie de coșmar. Ea a spus că infidelitățile artistului au împins-o să consume substanțe interzise.

Și-a refăcut viața lângă Daniela Moraru

Amfetamina i-ar fi dat viața peste cap, iar ulterior Daniela a ajuns la o clinică de dezintoxicare din Elveția, unde a urmat un tratament. După divorț, ea și Cheloo ar fi ajuns la o înțelegere în privința fiului lor, care se afla în grija bunicilor materni.

După divorț, rapperul și-a văzut de viață și a început o relație cu Daniela Moraru. Cei doi au împreună doi copii și au fost fotografiați de mai multe ori la cumpărături, în ipostaze obișnuite de cuplu.

Actuala parteneră a lui Cheloo preferă să stea departe de lumina reflectoarelor și locuiește în casa artistului din Breaza. Spre deosebire de artist, obișnuit cu atenția și controversele, ea își ține viața personală departe de ochii curioșilor și evită expunerea mediatică.

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Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express