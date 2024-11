De ce a divorțat Elena Lasconi? Cum o umilea fostul soț pe contracandidata lui Călin Georgescu

Elena Lasconi s-a căsătorit la o vârstă fragedă și a divorțat 4 ani mai târziu. La 18 ani, președinte USR se cununa cu tatăl fiicei sale, Leontin Florea. După scurt timp de mariaj, cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite. La câțiva ani distanță, candidata la alegerile prezidențiale 2024 vorbea despre regretul pe care-l are în legătură cu prima ei căsnicie. Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, Leontin Florea? Din ce motiv s-au separat?

Elena Lasconi și Leontin Florea s-au căsătorit când ea avea vârsta de 18 ani, apoi au devenit părinții unei fete superbe. După 4 ani de căsnicie, cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite. Președinta USR a preferat să fie mereu discretă în legătură cu primul ei mariaj, însă la un moment dat a dezvăluit cât de mult regretă prima ei căsnicie.

Elena Lasconi dezvăluia că a simțit de la bun început că nu s-a potrivit cu Leontin Florea și că dacă ar fi avut mintea „de acum” nu s-ar fi căsătorit niciodată cu el. Asta pentru că liderul USR s-ar fi simțit mereu la un nivel mai jos din punct de vedere intelectual, deși întotdeauna ar fi fost mai sus.

Fostul ei soț era de meserie inginer, iar Lasconi simțea adesea că nu-și găsește locul lângă el și că nu poate fi ea, așa cum își dorea. Leontin Florea cochetează și cu muzica, este artist de muzică folk și un susținător USR. Acesta a absolvit Universitatea din Petroșani, fiind inginer minier.

„Imaginează-ți cum a fost pentru mine să divorțez. Sigur, a fost alegerea nea, dar am simțit că nu ne potriveam de la început. Eu eram o copilă de 18 ani, care a plecat la cununie spovedită și împărtășită, foarte curată spiritual. După doi ani, s-a născut Oana, după alți doi ne-am despărțit fiindcă tot timpul ăsta am simțit că relația nu era ce ne trebuia.

Cu mintea de acum, aș fi divorțat a doua zi sau nu m-aș fi căsătorit deloc, pentru că, de foarte multe ori, când veneau prieteni la noi în casă, chiar dacă era evident că eu știam mai multe, că aveam păreri mai pertinente, simțeam că el e… inginer și eu… nu. Știi?

Eu nu am pus niciodată etichete oamenilor pentru câtă școală au. După ce am divorțat, însă, a fost și mai greu. De ce? Pentru că eu sunt o femeie de casă și eram, cumva, sigură că următorul va fi bărbatul meu pentru toată viața. Nu a fost. Și nici următorii. Așa că am început să muncesc foarte mult, m-am angajat la ProTv, făceam reportaje din Valea Jiului și plecam în deplasare la 3 dimineața, să prind schimbul minerilor. Sigur că a fost greu”, mărturisea Elena Lasconi, într-un interviu pentru Life.ro