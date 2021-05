De ce a divorțat starul Alum Dina Manzo din „RHONJ”  de soțul ei, Tommy Manzo 

Cu toate că nu mai face parte din producția serialului american, The Real Housewives of New Jersey, Dina Manzo încă ține primele pagini ale ziarelor. Fanii actriței au aflat recent că agresiunea de care a avut parte ea cu soțul ei în urmă cu câțiva ani, a fost pusă la cale de fostul soț al ei, Tommy.

Dina și Tommy au fost căsătoriți timp de nouă ani, înainte ca divorțul să se finalizeze din cauza comportamentului lui Tommy. Portrivit unor surse pentru acesta a fost destul de dificil să o lase pe Dina să plece din viața lui.

Dina a apărut în primele două sezoane ale serialului RHONJ și ulterior și în cel de-al 6 lea, dar Tommy nu a fost implicat în show. Dina menționa la momentul respectiv că soțul ei nu face parte din distribuție din cauza afacerilor pe care le avea. Ea susținea că sunt fericiți, chiar dacă el nu face parte din producție și are un program aglomerat.

Ulterior, actrița a recunoscut că Tommy a fost infidel înainte de căsătorie. De asemenea, aceasta a mai dezvăluit și faptul că a fost cerută în căsătorie în timpul unei despărțiri. Iar când s-a întors pe platourile de filmare pentru sezonul 6 al serialului, cei doi erau despărțiți din punct de vedere legal, dar locuiau în continuare împreună.