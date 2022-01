De ce a fost absent Smiley de pe scenă în noaptea de Revelion și ce a ales acesta să facă în schimb

Smiley și Gina Pistol se pot declara unii dintre cei mai fericiți oameni, deoarece aceștia au reușit să aducă pe lume un bebeluș. Prezentatoarea TV nu mai avea vreo speranță că va reuși să nască vreodată în viața asta. Artistul a refuzat orice eveniment în noaptea de Revelion pentru a sta alături de cele mai importante ființe din viața lui.

Pe tot parcursul anului Smiley a fost implicat în proiecte de televiziune. Artistul a fost jurat la ”SuperStar România” și prezentator la ”Românii au talent”. Pe lângă asta, și-a dedicat mult timp și creației. A petrecut ore întregi în studio și a lansat un serial muzical, de care este foarte mândru. În plus, a contribuit și la piese ale unor artiști de top, care au colaborat cu casa lui de producție HaHaHa Production. Cu toate acestea, cântărețul a ales să își petreacă noaptea dintre ani alături de Gina și fiica sa.

Gina a trecut printr-un calvar anul acesta, iar Smiley a decis să nu accepte niciun contract de Revelion și să îi fie alături iubitei sale. A mers acasă la Andreea Esca, unde a sărbătorit împreună cu Pavel Bartoș și soția lui, Cabral și Andreea Ibacka plus alți câțiva invitați.

Gina Pistol a intrat în depresie

Gina Pistol s-a plâns tot anul că are probleme de sănătate provocate de stres. I-a lipsit și prezența lui Smiley, care a fost foarte mult timp plecat pentru proiectele sale. Astfel ea a fost nevoită să petreacă mult timp singură. Probabil speră ca 2022 să vină cu mai multă bucurie pentru ea, mai ales că la miezul nopții părea foarte fericită, după multe lacrimi vărsate în 2021, după cum chiar ea a mărturisit.

”A mai trecut un an, an în care nu am fost cea mai bună EU. Lui nu i-am fost iubită bună. Nici sora buna fratelui. Nici mamei mele cea mai bună fiică. Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietenă. Sinceră să fiu, nici nu am încercat. N-am fost nici măcar bună cu mine. Anul ăsta m-am pierdut de multe ori și m-am regăsit de puține.

Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit. Și cu toate astea am făcut ceva bine. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să fiu o mamă bună pentru fiica mea. Anul asta, în schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mamă și noi, @smiley_omul, am devenit mai uniți. Vă doresc sănătate la minte, trup și mai ales la suflet. Să aveți un an bun!?”, a fost mesajul postat de Gina Pistol, pe pagina ei de Instagram.

Iubita lui Smiley a renunțat la toate proiectele de televiziune

În anul 2021, vedeta TV a renunțat la toate proiectele în care era implicată. Irina Fodor a înlocuit-o la Antena 1 atât la Asia Express, cât și la Chefi la Cuțite, a renunțat la ieșirile la cafea sau la saloanele de înfrumusețare și tot timpul și l-a dedicat creșterii fetiței sale.

