Ce se întâmplă cu Smiley de când a devenit tătic. Mesajul neaşteptat al artistului: „N-am încărunţit degeaba”

Smiley este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Fanii aşteaptă tot timpul ca acesta să le povestească diverse lucruri despre viaţa personală sau proiectele în care este implicat. Pentru că sărbătorile de iarnă se apropie cu paşi repezi, cântăreţul le-a transmis internauţilor un mesaj emoţionant.

Viaţa lui Smiley s-a schimbat radical de când a devenit tătic. Artistul se poate considera în prezent un bărbat împlinit, având în vedere faptul că are alături de el o parteneră extrem de frumoasă care i-a oferit cel mai de preţ cadou: o minunăţie de fetiţă de care este tare mândru.

Pentru cântăreţ, sărbătorile de anul acesta au o altfel de însemnătate, iar recent a împărtăşit cu prietenii virtuali câteva gânduri pe care le are în această perioadă.

„Cu fotografia asta vreau sa va fac atenti ca incaruntim cu totii candva, iar asta e un moment in care putem sa incetinim timpul, sa mangaiem motanul, sa mirosim bradul, sa mancam cozonacul, sa impachetam cadoul si sa-l desfacem pe altul cu dintii pe afara. sa privim pe geam si sa ne bucuram ca in casa e cald. sa ne dorim sa ninga si sa ne dorim, in general, tot ce stim ca e greu de atins. caci, apoi, din atingerea lor, ne vom da seama poate intr-o alta iarna ca n-am incaruntit degeaba. Sa fiti sanatosi si sa va bucurati de Sarbatori, va spun din Timp! ✨”, a scris Smiley pe pagina sa de Instagram.

CITEŞTE ŞI: SMILEY, IRONIE LA ADRESA PRIMĂRIEI BUCUREȘTI: „PROBABIL CĂ AUTORITĂȚILE VOR FI LUATE PRIN SURPRINDERE”

Cum arată o zi din viaţa lui Smiley de când a devenit tătic

Iubitul Ginei Pistol recunoaşte faptul că în prezent sentimentele care îl încearcă atunci când vine vorba de copilul său nu se pot descrie în cuvinte.

Mai mult, acesta recunoaşte că viaţa sa nu mai este la fel. Smiley a declarat că acum este împlinit pe toate planurile.

„Sunt fericit, râd mult și sunt recunoscător. Nu sunt neapărat senzații noi, mereu le-am avut, mă bucur că le retrăiesc zi de zi și că ele au atins alte cote.

Îmi place să mă joc, mă trezesc zâmbind și adorm tot așa. Am aflat că pot să fiu o „pernă” foarte bună și zi de zi, mai precis, seară de seară, mi se reconfirmă faptul că muzica are parcă somnifere în ea, dar și energizante, după caz (râde). (n.r. O zi din viața lor de familie) Începe cu zâmbete, îmbrățișări moi, joacă, povești.

Este foarte frumos dimineața, cel mai frumos. Seara nu reușesc mereu să fiu o piesă din puzzle, oricât m-aș strădui, dar și când reușesc, îmi place tot și particip la tot. Suntem într-o continuă revelație și bucurie, nicio expresie a ei nu seamănă cu alta, este foarte veselă, comunicativă, expresivă, fiecare zi cu ea vine cu o comoară în plus. Josephine a venit când a vrut Dumnezeu și, probabil, și când a vrut ea, nu știu asta, însă pentru noi a depășit nivelul de împlinire a dorinței, a fost mult mai mult decât atât.”, a povestit Smiley, pentru libertateapentrufemei.ro.

Sursă foto: Instagram