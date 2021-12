Smiley, ironie la adresa Primăriei București: „Probabil că autoritățile vor fi luate prin surprindere”

Smiley se așteaptă ca în această perioadă să ningă în Capitală, fapt pentru care a făcut o ironie la adresa autorităților, spunând că ”vor fi luate prin surprindere”, în condițiile în care vor cădea primii fulgi de nea.

Vremea în România s-a răcit considerabil în majoritatea regiunilor. Anul acesta, situația meteorologică este una atipică în țara noastră, fiind, pe de altă parte, temperaturi mai ridicate decât în alți ani, iar dacă în perioada aceasta ar fi trebuit deja să ningă, românii au parte, de fapt, de ploi.

Seara trecută, artistul Smiley a vorbit pe Instastory cu urmăritorii săi, mărturisindu-le că a avut o zi plină, cu multe ședințe. Iar, când a urcat în mașină pentru a merge spre casă, cântărețul a spus că ”miroase a ninsoare”, așteptându-se ca în Capitală să cadă primii fulgi de nea consistenți. Apoi, a făcut o ironie la adresa autorităților, spunând că ninsoarea le „vor lua prin surprindere”.

”Deci am avut o zi nebună, efectiv. Am fost numai în ședințe toată ziua și acum am ieșit afară și mi se pare că miroase a ninsoare. Eu cred că în seara asta ninge. Vedem mâine! Și, probabil, autoritățile vor fi luate prin surprindere. Voi ce credeți? Ninge sau nu în seara asta?”, este mesajul postat în cadrul Instastory-ului său, seara trecută.

Vezi și MESAJUL ASCUNS DIN VERSURI! CE SPUNE SMILEY DESPRE GINA PISTOL ȘI LAURA COSOI ÎN VERSURILE NOII LUI MELODII, „NU MAI EXISTĂ DUP-AIA”

Vezi și GINA PISTOL CE ZICE?! CE MESAJ DE IUBIRE A PRIMIT SMILEY AZI DE LA FOSTA IUBITĂ, LAURA COSOI

Vor fi ninsori și temperaturi scăzute în România, în perioada următoare

Meteorologii au anunțat faptul că vor fi temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare în următoarea perioadă, în România. Recent, meteorologii au emis o atenționare meteorologică pentru zona Dobrogea. În județele Tulcea și Constanța s-a emis un cod galben până pe 16 decembrie, ora 14:00.

În intervalul menționat în Dobrogea vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, în general moderate cantitativ (10…15 l/mp) și local se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 40…45 km/h. Pe litoral precipitațiile vor fi mixte, iar rafalele vor atinge 50…60 km/h.

Notă: Astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse și în estul Munteniei, unde vor fi și condiții de polei.

Sursă foto: Instagram