De ce a fost eliminată Ştefania Ştefan de la Survivor România? Surpriză uriaşă la Pro TV

Seara trecută, Ștefania Ștefan a fost eliminată din cadrul competiției „Survivor România” de la Pro TV. În show-ul din Republica Dominicană au mai rămas șapte concurenți care se luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro. De ce a fost eliminată concurenta, de fapt, de la „Survivor”?

Ștefania Ștefan este concurenta care părăsește competiția „Survivor România” 2022. Tânăra și-a strâns în brațe colegii, înainte de plecare, iar, cu lacrimi în ochi, le-au transmis și cuvinte de încurajare. După mai bine de trei luni de competiție, concurenta a fost eliminată din show-ul din Republica Dominicană.

Seara trecută, spre eliminare au fost votați Elena Chiriac, Ionuț Popa și Ștefania Ștefan. Cea din urmă a fost cea care a părăsit competiția de la Pro TV.

”Ștefania, în faza contruntărilor individuale, părăsești competiția”, este anunțul pe care Daniel Pavel l-a făcut, seara trecută, în timpul consiliului. S-a lăsat tăcerea în rândul concurenților, în momentul în care Ștefania și-a auzit numele.

Ce reacție a avut Ștefania Ștefan, după ce a fost anunțată că părăsește „Survivor”

Ștefania Ștefan avea, potrivit clasamentului, până la momentul respectiv, cel mai mare procentaj de eficacitate.

Cu lacrimi în ochi, Ștefania Ștefan a declarat: ”Cum am spus mereu, totul ne este scris în cărți. Poate atâta a fost învățătura mea pentru mine în această competiție. Am învățat multe lucruri, m-au schimbat multe lucruri, în bine, lipsa hranei, greul pe care l-au dus aici, zilele, lunile, am tras tare în fiecare zi aici, m-am luptat psihic, fizic, am dat tot ce am putut, sunt mândră de parcursul meu aici. Am reușit mereu să ajut echipa, am ajutat cu strategii, cu încredere, cu ștafete, cu tot. Îmi pare nespus de rău că nu pot să văd mai departe cum va fi”.

În competiția „Survivor România” au mai rămas șapte concurenți: Blaze, Alex Nedelcu, Elena Chiriac, Marian Drăgulescu, Alex Delea, Ionuț Popa și Oana Ciocan.

Sursă foto: capturi video Youtube