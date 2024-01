De ce a renunțat, de fapt, Gică Hagi la casa părintească. Locuința de la Săcele este ocupată de niște oameni nevoiași

Gică Hagi este fără dar și poate cel mai mare fotbalist român. Povestea celebrului sportiv a început în satul Săcele, județul Constanța, într-o casă modestă. Acolo s-a născut și nu a vrut să renunțe niciodată la casa părintească, însă la un moment dat a fost nevoit. Astăzi, în casa părintească a fostului fotbalist locuiește o familie sărmană. Cum s-a întâmplat asta?

Gică Hagi a făcut primii pași în viață în satul Săcele și tot acolo și-a descoperit talentul la fotbal. De dimineață până seara se afla pe ulițele satului și bătea mingea. Încă de la vârsta de 3 ani, celebrul sportiv și-a descoperit chemarea, iar singura lui dorință a fost să primească o minge cadou. A primit-o, însă la scurt timp decorul s-a schimbat, iar familia acestuia a fost nevoită să se mute. Ce s-a întâmplat cu casa părintească?

Așa cum spuneam, Gică Hagi s-a născut și a copilărit în Săcele, însă atunci când acesta împlinise nouă ani, în anul 1974, familia lui a fost nevoită să plece din sat, gonită de colectivizare. Atunci, Gică Hagi s-a muta în Constanța, însă nu a uitat niciodată de casa părintească.

„Copilăria mea la Săcele a fost ca a oricărui copil de la sat. Eu m-am născut ca să joc fotbal, le-am arătat acest lucru părinţilor prin toate manifestările mele. Primul cadou – şi singurul pe care li l-am cerut vreodată – a fost o minge. Am primit-o la cinci ani, deşi o cerusem când aveam trei”, declara Gică Hagi.

Deși a trăit doar nouă ani în casa din Săcele, fostul mare fotbalist nu a uitat de locuința părintească, iar în urmă cu mai bine de două decenii, ascultând de dorința mamei sale, acesta a recuperat-o.

Deși casa ajunsese, din nou, în familia Hagi, pentru o lungă perioadă acolo nu a locuit nimeni, iar proprietatea a fost aproape distrusă de hoți, care au furat tot ce se putea. Cum nu își dorea ca locuința părintească să rămână în paragină, Gică Hagi a luat atitudine.

A vorbit cu o femeie sărmană din sat și a lăsat-o pe aceasta să se mute acolo, împreună cu cei cinci copii ai săi, singura condiție fiind că ea să se îngrijească de gospodărie și să nu dărâme nimic. Însă, după câțiva ani, femeia s-a mutat, iar în casa lui Gică Hagi o rămas să locuiască unul dintre băieții acesteia, alături de familia lui.

De când a lăsat casa pe mâna altora, Gica Hagi a mai trecut o singură dată prin Săcele. În anul 2005, fostul fotbalist și-a dus copiii acolo. Acesta a vrut să le arate lui Ianis și Kirei unde a copilărit și de unde a început povestea lui.

„A fost o perioadă foarte frumoasă. Am ţinut să-i duc acolo şi pe copiii mei când au crescut. Au văzut toate animalele, erau încântaţi! Eu am crescut cu toate animalele acestea şi am crescut bine! În aer liber, afară. Dezvoltarea unui copil e mult mai bună afară decât în casă”, declara atunci Gică Hagi.