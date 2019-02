Dan Capatos a făcut dezvăluiri, în cadrul unei emisiuni, despre soția lui, Monica, și Andrei, băiețelul pe care cuplul îl are. Capatos a povestit cum și-a cunoscut nevasta, în urmă cu peste 20 de ani, și cu ce se ocupa pe atunci.

Dan Capatos a povestit că el și Monica erau implicaţi în alte relaţii, aceasta fiind la un pas de nuntă. „A avut şi ea parte de expunere destulă, fiind jurnalistă mulţi ani. Aşa ne-am şi cunoscut, în redacţie (…) A venit natural pasul ei în spate, ea nefiind nici înainte dornică de mondenităţi. Ne-am cunoscut în redacţia unui ziar care nu a mai apărut”, a povestit Dan Capatos, la „Răi Da Buni”

„Ne-am cunoscut şi mai departe a trebuit să vedem cum facem. Eram fiecare prinşi în altă relaţie şi a trebuit să renunţăm la relaţiile respective pentru a forma o familie. Singurul dezavantaj era că ea trebuia să se căsătorească în scurt timp. Avea nunta şi a trebuit să o anuleze. Mă gândesc că ne-or fi iertat oamenii ăia. Sau pe ea, că pe mine nu cred. Oamenii aceia pe care i-a încurcat atunci. 20 de ani. Nu i-am promis niciodată măcar că vom rămâne până la final. Nu-mi place să fac promisiuni de genul ăsta. Am zis încă de la început că se poate întâmpla orice, dar trebuie să o luăm cu paşi mici. În paşi mici am ajuns la 20 de ani”, a mai spus Dan Capatos.

Afecțiunea de care suferă Andrei, băiețelul lui Dan Capatos

Andrei are opt ani, iar tatăl lui a vorbit pentru prima oară despre el și despre afecțiunea pe care o are. „Andrei ştie ce face tati. Ştie şi prostiile pe care le-a făcut tati pe la TV. Generaţia aceasta este la curent cu tot ce se întâmplă acum sau ce s-a întâmplat. El doarme mare parte de timp când am eu emisiune (…) El este un băieţel normal pentru vârsta lui. Este cuminte, cu cele mai bune note posibile, face sport. Cât n-am făcut eu toată viaţă, el a făcut în primii opt ani.

L-am dat de la opt luni la înot şi până la şapte ani a învăţat toate stilurile şi s-a plictisit. L-am dat şi la un sport de echipă, la fotbal şi dintr-un alt motiv”, a dezvăluit Dan Capatos la Răi da’ buni!

„A moştenit pe linie paternă, de la mine, o valoare a colesterolului mai mare. Asta este moştenire. Până la vârsta de 12 ani nu are rost să intervii cu medicamente, iar sportul ajută. De când face fotbal de trei ori pe săptămână, la modul profesionist, e legitimat la Dinamo, joacă în campionatul grupei lui. Antrenamentele sunt dure, ale luni, miercuri şi vineri, iar meciuri sâmbătă şi duminică. E legitimat. Astăzi a făcut vizita medicală. Totul se face profesionist”, a mai spus Dan Capatos la Antena Stars.