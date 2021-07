Alina Petre a fost agresată de repetate ori de fostul ei partener, însă abia recent s-a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, cu cei doi de-a lungul timpului. Astăzi, într-o emisiune de televiziune, aceasta a mărturisit care a fost motivul pentru care nu a mers la poliție încă după prima agresiune de care a avut parte.

Alina Petre a trecut prin momente foarte grele. Aceasta a fost victima violențelor domestice din partea fostului partener. Recent, aceasta a mers la poliție și a reușit să obțină un ordin de protecție. În cadrul unei emisiuni de televiziune, aceasta a mărturisit care a fost motivul pentru care nu a mers de prima oară la poliție, când a fost agresată de cel care i-a fost iubit.

Inițial, Alina Petre nu a dorit să meargă la poliție pentru a nu-și strica imaginea. Apoi, fostul ei partener a mai agresat-o. În urmă cu câteva zile, aceasta a mers la poliție, după ce a fost agresată chiar în autoturism, în fața unui magazin. La TV, aceasta a mai spus că dorește ca ordinul de protecție să fie prelungit, însă, în același timp, nu își dorește ca el să ajungă în spatele gratiilor.

”Mi-a fost frică pentru expunerea mea, pentru că voi ajunge la poliție. (…) Nu-mi doresc să meargă la pușcărie, dar îmi doresc să fiu protejată, nu mai vreau să mai am acest stres”, a spus Alina Petre.

Alina Petre, ordin de protecție împotriva ex-iubitului care a bătut-o

Vizibil emoționată și, totodată, rușinată, Alina Petre a povestit că ea și fostul iubit s-au despărțit în urmă cu două luni. Deși, bărbatul a fost de acord inițial cu separarea, ulterior, și-a schimbat părerea și, mai mult, a început să o terorizeze pe afaceristă. Recent, el a devenit agresiv cu ea în timp ce se aflau în mașină, dar și în fața unui magazin. Individul este mai tânăr decât fosta lui parteneră.

“M-a lovit pe stradă, m-a tras de păr, mi-a adresat injurii… M-a lovit, am mâna umflată. Mâine (n.r.: azi) o să merg la medico-legal. Mi s-a emis un ordin de protecție împotriva unei persoane cu care eu am fost într-o relație din cauza unei agresivități fizice.

S-a întâmplat chiar în fața unui magazin de construcții. Dintr-odată a pornit acest scandal: «Unde am fost, ce am făcut? De ce am fost?» . Sper să stea acest individ departe de mine toată viața lui, pentru că-n momentul în care o să se mai apropie de mine va deveni deja penal și poate fi arestat”, a declarat blonda la o emisiune TV.

