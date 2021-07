Alina Petre a obținut ordin de protecție împotriva fostului iubit care a bătut-o: “M-a amenințat cu moartea. Nu e prima dată când a fost violent”

Alina Ioana Petre a fost traumatizată de fostul partener de viață care a agresat-o fizic și a amenințat-o cu moartea, potrivit dezvăluirilor făcute de aceasta în urmă cu câteva ore. Speriată după ultimul episod violent trăit, vedeta de la Antena 1 a mers la o secție de poliție și a cerut un ordin de protecție împotriva ex-ului bătăuș. Fosta noră a lui Virgil Măgureanu a așternut azi câteva gânduri copleșitoare despre drama pe care speră să o traverseze cât mai repede.

Alina Petre, ordin de protecție împotriva ex-iubitului care a bătut-o

Vizibil emoționată și, totodată, rușinată, Alina Petre a povestit că ea și fostul iubit s-au despărțit în urmă cu două luni. Deși, bărbatul a fost de acord inițial cu separarea, ulterior, și-a schimbat părerea și, mai mult, a început să o terorizeze pe afaceristă. Recent, el a devenit agresiv cu ea în timp ce se aflau în mașină, dar și în fața unui magazin. Individul este mai tânăr decât fosta lui parteneră.

“M-a lovit pe stradă, m-a tras de păr, mi-a adresat injurii… M-a lovit, am mâna umflată. Mâine (n.r.: azi) o să merg la medico-legal. Mi s-a emis un ordin de protecție împotriva unei persoane cu care eu am fost într-o relație din cauza unei agresivități fizice.

S-a întâmplat chiar în fața unui magazin de construcții. Dintr-odată a pornit acest scandal: «Unde am fost, ce am făcut? De ce am fost?» . Sper să stea acest individ departe de mine toată viața lui, pentru că-n momentul în care o să se mai apropie de mine va deveni deja penal și poate fi arestat”, a declarat blonda la o emisiune difuzată pe Antena 1.

În cadrul interviului, Alina Petre a rememorat și episoadele în care a fost amenințată cu moartea, dar și că va fi aruncată din autoturism pe una dintre autostrăzile de la noi: “S-a consumat relația, ne-am despărțit de comun acord, dar el a insistat să mă urmărească, să dea cu pumnii în mașină. M-a amenințat cu moartea, m-a amenințat și cu cuțitul, mi-a și stricat foarte bunuri în casă, m-a amenințat că mă aruncă pe autostradă din mașină. Nu a fost prima dată când a manifestat un comportament violent față de mine, de aceea nici nu mai suntem împreună. (…) Am mai schimbat o dată locuința din cauza lui”.

Alina Petre a ascuns agresiunile trăite, pentru că i-a fost rușine

“Ceea ce mi s-a întâmplat e destul de grav și vreau să se termine acest lucru. Mi-a fost foarte rușine să expun acest caz, pentru că sunt mamă, am o mamă, am niște joburi importante, pentru că lumea te condamnă. Am stat ceva timp până să reacționez în felul acesta, am așteptat (…) S-a întâmplat de la începutul relației noastre (n.r.: a agresat-o el). E un om mai violent.

(…).Eram la volan, am avut o discuție contradictorie. Mi-a dat un pumn în braț, m-a ținut de mâini, a încercat să-mi rupă hainele de pe mine. El era alături de mine. Mi-a fost frică. Am încercat să ies și am ieșit când a răspuns el la telefon. Am fugit în magazin, am cerut ajutorul paznicilor. În mașina lui am avut un incident foarte urât, oamenii au vrut să cheme poliția”, a mai spus vedeta de la Antena Stars în timpul declarațiilor oferite ieri.

Mesajul impresionant transmis azi de Alina Petre

“Dumnezeu ne lasă să alegem cu cine ne împărțim viața, să le permitem altora să ne facă rău, să ne umilească, să ne distrugă. Suntem singurii care putem opri sau schimba ceea ce trăim! Și tot singurii responsabili pentru fericirea noastră! Weekend minunat tuturor și aveți grijă de viața voastră, că e doar una!🙏❤️”, a scris jurnalista pe contul său de Facebook astăzi, 16 iulie 2021.

