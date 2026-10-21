De ce ar fi ucis-o tatăl vitreg pe Carla Georgescu. Motivul invocat de procurori: „Ai tratat-o ca pe o păpușă?”

De ce ar fi ucis-o tatăl vitreg pe Carla Georgescu. Motivul invocat de procurori: „Ai tratat-o ca pe o păpușă?”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Moartea Carlei Georgescu, o studentă româncă în vârstă de 19 ani, a ajuns în centrul unui proces cutremurător din Marea Britanie. Nathan Owens, tatăl vitreg al tinerei, este acuzat că ar fi ucis-o după ce ar fi dezvoltat o obsesie sexuală față de ea. Potrivit teoriei prezentate de acuzare, bărbatul ar fi devenit gelos după ce a aflat că studenta urma să călătorească în România pentru a întâlni un tânăr cu care începuse o relație pe internet.

Anchetatorii și procurorii au prezentat în instanță mai multe elemente pe care le consideră relevante pentru stabilirea motivului crimei, de la deplasarea suspectului în noaptea tragediei până la obiectele pe care acesta le-ar fi aruncat în încercarea de a ascunde urmele. Apărarea contestă însă acuzațiile și susține că moartea tinerei ar fi putut avea o altă explicație.

Carla urma să plece în România pentru a-și întâlni iubitul

Potrivit informațiilor prezentate în timpul procesului desfășurat la Tribunalul Preston, Carla Georgescu studia psihologia clinică și se pregătea să călătorească în România, țara sa natală. Tânăra urma să se întâlnească pentru prima dată cu un bărbat cu care dezvoltase o legătură romantică în mediul online.

Procurorii consideră că apropierea acestui moment ar fi putut reprezenta un factor decisiv în comportamentul lui Nathan Owens. Conform teoriei acuzării, bărbatul ar fi fost măcinat de o fixație sexuală față de fiica vitregă, iar perspectiva ca aceasta să înceapă o relație cu altcineva i-ar fi alimentat gelozia.

În fața juraților au fost prezentate informații potrivit cărora presupusa obsesie s-ar fi manifestat pe o perioadă îndelungată. Owens ar fi fotografiat-o pe Carla fără știrea ei și ar fi transformat imagini obișnuite ale tinerei în materiale cu conotație sexuală. De asemenea, acuzarea a prezentat detalii despre comportamentul acestuia în legătură cu păpușile și jucăriile din camera studentei.

Deplasarea din timpul nopții, unul dintre elementele-cheie ale anchetei

În noaptea de 3 spre 4 februarie, cu puțin timp înainte de călătoria programată a Carlei, Nathan Owens ar fi parcurs peste 160 de kilometri de la locuința familiei din Hartlepool până la Preston, unde se afla căminul studențesc al tinerei.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au avut un rol important în reconstituirea evenimentelor. Înregistrările prezentate în instanță o arată pe Carla deschizându-i accesul în clădire în jurul orei 4:00 dimineața. Tânăra era îmbrăcată în pijamale și într-un halat, în timp ce bărbatul își acoperea capul cu o pătură cu model.

Aproximativ o oră și jumătate mai târziu, Owens a fost surprins plecând din clădire. Potrivit imaginilor, acesta încerca să-și ascundă identitatea cu ajutorul unei umbrele și purta o mască de protecție. Un alt detaliu remarcat de anchetatori a fost faptul că avea în picioare pantofii sport ai Carlei și transporta două genți.

Procurorii susțin că, în timpul drumului de întoarcere spre Hartlepool, bărbatul s-ar fi oprit pentru a arunca mai multe obiecte. Printre acestea s-ar fi numărat și lenjerie de pat pe care anchetatorii au identificat ulterior urme de ADN aparținând tinerei.

„Știa că era ultima lui șansă să o prindă înainte să plece în România, să o aibă înaintea oricui altcuiva. Ai tratat-o ca pe o păpușă? A plătit pentru că a spus nu?”, a spus procurorul.

Mama Carlei nu știa că soțul ei fusese la cămin

Janina Georgescu, mama tinerei și soția lui Nathan Owens, a declarat în fața instanței că nu știa că bărbatul se deplasase la Preston în timpul nopții. Acesta nu i-ar fi spus unde fusese atunci când femeia s-a trezit în dimineața respectivă.

Îngrijorarea mamei a crescut după ce Carla nu a mai răspuns la apeluri și mesaje. În ziua următoare, când studenta ar fi trebuit să împlinească 20 de ani, Janina a cerut ajutorul serviciului de securitate al universității.

Angajații au mers să verifice camera tinerei și au găsit-o fără viață, lângă ușa unui dulap. În jurul gâtului acesteia se afla o curea.

Într-o primă etapă, autoritățile au luat în calcul posibilitatea unei sinucideri. Ulterior, suspiciunile s-au intensificat, inclusiv în urma neconcordanțelor privind deplasările lui Owens din noaptea respectivă și a obiectelor pe care acesta ar fi încercat să le elimine.

Înainte de arestare, bărbatul i-ar fi explicat soției că mersese la cămin pentru a-i duce Carlei produse absorbante pentru incontinență și pentru a o ajuta să facă ordine în cameră. Procurorii consideră că această versiune ar fi fost o încercare de a-și justifica prezența acolo și de a evita suspiciunile.

CITEȘTE ȘI:  Au rupt logodna! Fosta concurentă de la Survivor România plânge de două luni: „M-am târât pe jos prin baie, ca un mormoloc”

Cât costă inelul cu care Pescobar a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. A plătit cu bani cash!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Al cui este ADN-ul găsit sub unghiile Valentinei, tânăra găsită într-o valiză pe râul Olt. Informații noi din anchetă
Al cui este ADN-ul găsit sub unghiile Valentinei, tânăra găsită într-o valiză pe râul Olt. Informații noi din anchetă
MApN, în alertă după ce o dronă a fost descoperită în Buzău! Nicușor Dan a convocat CSAT
MApN, în alertă după ce o dronă a fost descoperită în Buzău! Nicușor Dan a convocat CSAT
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dinamo dă piept cu Șumudică, antrenorul pe care șefii galeriei l-au ofertat în trecut
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dinamo dă piept cu Șumudică, antrenorul pe care șefii galeriei l-au ofertat în trecut
ANM a modificat prognoza meteo! Avertizare de ploi și vijelii în România: ce zone sunt vizate
ANM a modificat prognoza meteo! Avertizare de ploi și vijelii în România: ce zone sunt vizate
București, în top 3 orașe în care nu ar fi bine să locuiești. Unde spun experții că ar fi traiul mai bun
București, în top 3 orașe în care nu ar fi bine să locuiești. Unde spun experții că ar fi traiul mai bun
Orașul din Spania unde Michael Douglas, Nicole Kidman sau Tom Cruise revine mereu. Ce i-a fermecat?
Mediafax
Orașul din Spania unde Michael Douglas, Nicole Kidman sau Tom Cruise revine mereu. Ce i-a fermecat?
SURSE: DIICOT cere prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu, în baza noului dosar. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi încercat să distrugă microfoanele plantate de procurori
Gandul.ro
SURSE: DIICOT cere prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu, în baza noului dosar. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi încercat să distrugă microfoanele plantate de procurori
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Leu, euro, aur sau titluri de stat? Ce îți protejează mai bine economiile de inflație
Adevarul
Leu, euro, aur sau titluri de stat? Ce îți protejează mai bine economiile de inflație
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
Digi24
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
Roșii „de lux”. Motivul pentru care 1 kilogram de roșii costă 10 lei la Roma
Mediafax
Roșii „de lux”. Motivul pentru care 1 kilogram de roșii costă 10 lei la Roma
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Prosport.ro
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ramona de la Clejani se mărită! Pe Viorica și Ioniță de la Clejani nu-i invită la chef: „Ultima întâlnire cu el m-a adus în stare de spital”
Click.ro
Ramona de la Clejani se mărită! Pe Viorica și Ioniță de la Clejani nu-i invită la chef: „Ultima întâlnire cu el m-a adus în stare de spital”
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Digi 24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Espressor pentru cafea și alte băuturi calde, în două culori, la un preț foarte accesibil
go4it.ro
Espressor pentru cafea și alte băuturi calde, în două culori, la un preț foarte accesibil
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
SURSE: DIICOT cere prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu, în baza noului dosar. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi încercat să distrugă microfoanele plantate de procurori
Gandul.ro
SURSE: DIICOT cere prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu, în baza noului dosar. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi încercat să distrugă microfoanele plantate de procurori
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Chef Sorin Dumitrescu, MĂRTURII DUREROASE: a lucrat pe vase de croazieră și...
Mediafax Spania
Chef Sorin Dumitrescu, MĂRTURII DUREROASE: a lucrat pe vase de croazieră și...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.