De ce boală rară suferă Victoraş Micula? A făcut anunțul trist: „Poți să ai miliarde, nu te ajută cu nimic”

Victoraș Micula, fiul milionarului Viorel Micula, are probleme grave de sănătate. Acesta a fost diagnosticat cu boala Lyme, după ce a fost mușcat de către o căpușă. Victor a declarat că nici toți banii din lume nu îl pot face bine.

Victor Micula a povestit în cadrul unui live de pe TikTok că se află internat la o clinică renumită din străinătate din cauza unei afecţiuni ”mult mai grave decât COVID-ul”, iar toţi banii din lume nu-l ajută să se însănătoșească.

Ce probleme de sănătate are Victoraș Micula

Fiul magnatului Viorel Micula a mai mărturisit că a avut dureri greu de imaginat, după ce a fost mușcat de către o căpușă și a contactat boala Lyme. Victoraș Micula a creat un live pe TikTok, care s-a viralizat în timp record, în care a explicat ce i se întâmplă în ultimele zile.

”Banii sunt o iluzie. Chiar vă doresc din suflet la toți , și de pe live-ul ăsta, și de pe lumea asta, să aveți de cel puțin 10 ori mai mulți bani decât mine, să vedeți că sunt o prostie. Poți să ai miliarde și triliarde, să vezi că nu te ajută la nimic. Ba mai mult, îți faci și dușmani. Am probleme grave de sănătate și cu toți banii din lume, te uiți la ei”, a spus Victoraș Micula.

”Sunt la doctor, la cea mai de prestigiu clinică. Băi oameni buni, sunt la clinică, la perfuzii, cu aparaturi pe mine, cu perfuzia în mână. Mă dă naiba afară de aici şi apoi unde mă duc. Nu am COVID, am ceva mult mai grav decât Covid. De-aia intru pe TikTok ca să mai uit de ele. Am o boală mai încăpățânată, cam 6 luni tot pe aici o să fiu, dar după o rupem. După ce mă fac bine la clinică aici, intru în forţă cu viteza luminii”, a mai spus Victor Micula care este unul dinte proprietarii uni vast imperiu economic în domeniul băuturilor răcoritoare şi turismului.

Ce este, de fapt, boala Lyme

Boala Lyme este o afecțiune bacteriană, transmisă de căpușele din genul Ixodes, insectă care transmite bacteria Borrelia burgdorferi. Deși majoritatea persoanelor mușcate de căpușe nu contractează boala Lyme, riscul de infecție crește pe măsură ce trece mai mult timp de la momentul mușcăturii.

Și cântăreața Adda a fost recent diagnosticată cu această boală, după multe vizite făcute la doctori, care prima oară i-au și pus un diagnostic greșit. Mai exact, medicii i-au spus inițial că suferă de alergii, dermografism și intoleranță la histamină.

