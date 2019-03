De ce boală sufera None de la “Puterea Dragostei”. A ajuns de urgență la spital! Șoc la Kanal D

None a părăsit show de televiziune “Puterea Dragostei”, dar sâmbătă, fix înainte să iasă, din casă, a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate și trebuie să ajungă urgent la medic, pentru investigații amănunțite.

Tocmai din acest motiv le-a solicitat colegilor să-l voteze pentru a fi eliminat. Lucru care, de altfel, s-a și întâmplat. Ulterior, None a postat un mesaj emoționant pe contul personal de socializare.

„Am ales… și mi-am dorit să fiu eliminat pentru că aveam nevoie să ajung acasă! În primul rând pentru a rezolva o problemă de sănătate pe care am descoperit-o acum doi ani. Eu am dorit să ajung din decembrie măcar două săptămâni la medic, dar nu am reușit. În al doilea rând aveam nevoie de puțină odihnă și alimentația noastră românească. Dorul de casa își spusese cuvântul oricum. Eu am fost eliminat pentru că mi-am dorit eu și mă voi întoarce înapoi tot când îmi doresc eu.

Eu sunt Nonișorul vostru… sunt cuvântul vostru și imaginea voastră în această compețitie. M-ați ales pe mine pentru că vă regăsiți în mine. NU AM SĂ VĂ DEZAMĂGESC, voi reveni în forță… POWER… pentru că altfel noi nu știm. Vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți alături… sunteți cel mai minunat grup. Nu suntem cei mai mulți… cum am spus de multe ori… dar suntem minunați! Și asta am descoperit și acasă când am ajuns… ce înseamnă sa fi iubit cu adevărat. Vă iubesc și vă respect! Promit că mă reîntorc cu ajutorul vostru… nu răzbunare, nu circ, nu strategii, nu milă!”, a transmis Mădălin None pe contul său de Facebook.

Ulterior, None a dezvăluit, pentru wowbiz.ro, care este adevărata lui problemă de sănătate. ”În urmă cu doi ani, am răcit foarte tare. Am mers să fac analize. Aveam un ganglion la gât. Am descoperit că am un ganglion de 2 cm pe glanda tiroidă. Am făcut atunci tratament, dar trebuia să merg la control din 6 în 6 luni pentru a vedea cum evoluează. Nu am făcut-o însă! Mi-a fost teamă să fac și puncție, pentru a vedea dacă este malign sau benign. În ultima perioadă, în Turcia însă mă simțeam mereu obosit, nu reușeam să mă odihnesc bine. Așa că acum m-am programat la control. Mâine (n.r. azi) merg la doctor”, a spus Mădălin None.