De ce câinii oftează când stau lângă tine. Ce încearcă să îți transmită prin acest gest

De ce câinii oftează când stau lângă tine. Ce încearcă să îți transmită prin acest gest
Sursa foto: Pixabay
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Câinii oftează uneori atunci când se întind lângă stăpâni, iar sunetul poate părea surprinzător de asemănător cu un oftat omenesc. Deși mulți oameni îl interpretează drept un semn de tristețe sau nemulțumire, specialiștii în comportamentul animalelor explică faptul că acesta poate indica relaxare, mulțumire sau, în anumite situații, frustrare.

Un câine care se așază confortabil pe canapea, își sprijină capul pe labe și expiră prelungit nu este neapărat supărat. Dimpotrivă, gestul poate arăta că animalul se simte în siguranță și este pregătit să se odihnească.

Potrivit American Kennel Club, oftatul este un comportament natural al câinilor, care poate avea atât explicații fiziologice, cât și emoționale. Pentru a-i înțelege semnificația, trebuie observate și celelalte reacții ale animalului.

De ce oftează câinii când se întind lângă stăpâni

Una dintre cele mai frecvente explicații este relaxarea. Atunci când un câine se așază lângă o persoană familiară, într-un loc confortabil, poate elimina aerul printr-o expirație lungă, asemănătoare unui oftat de mulțumire.

Medicul veterinar Vanessa Spano, specialistă în comportamentul animalelor, explică faptul că un câine care se cuibărește în culcuș și oftează poate semnala că dorește să se odihnească.

Un asemenea comportament este însoțit, de regulă, de mușchi relaxați, urechi într-o poziție naturală și o expresie liniștită a ochilor.

Oftatul are însă și un rol fiziologic. Respirațiile profunde contribuie la menținerea funcționării normale a plămânilor, astfel că nu fiecare oftat trebuie interpretat ca un mesaj adresat stăpânului.

Oftatul poate indica și plictiseală sau frustrare

Nu toate oftaturile exprimă mulțumire. Un câine care așteaptă să iasă la plimbare sau să primească atenție poate ofta atunci când dorința sa nu este îndeplinită.

De asemenea, unele animale învață că, atunci când oftează, stăpânii reacționează prin mângâieri sau joacă. În aceste situații, comportamentul poate deveni o modalitate de a atrage atenția.

Specialiștii recomandă observarea întregului limbaj corporal. Un câine relaxat, care stă întins cu ochii întredeschiși, transmite un mesaj diferit față de unul care se ridică repetat, privește insistent spre ușă sau pare agitat.

Oftatul poate apărea și în situații stresante, mai ales dacă este însoțit de tremurat, urechi lăsate pe spate, coada ținută între picioare sau linsul repetat al botului.

Când ar trebui să te îngrijoreze oftatul câinelui

În cele mai multe cazuri, un oftat ocazional nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Totuși, schimbările bruște ale comportamentului sau oftaturile neobișnuit de frecvente pot justifica o consultație veterinară, mai ales dacă apar și alte simptome.

Lipsa poftei de mâncare, dificultățile de deplasare, agitația sau semnele de durere pot indica o problemă care necesită evaluare medicală. Respirația dificilă reprezintă un motiv de solicitare imediată a ajutorului veterinar.

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