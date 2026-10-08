De ce câinii miros oamenii imediat ce îi întâlnesc. Ce informații pot afla doar adulmecându-i

De ce câinii miros oamenii imediat ce îi întâlnesc. Ce informații pot afla doar adulmecându-i
Sursa foto: Pexels
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Atunci când întâlnesc o persoană pentru prima dată, câinii încearcă adesea să o miroasă înainte de orice altă interacțiune. Comportamentul poate părea doar o manifestare a curiozității, însă pentru animale reprezintă una dintre principalele modalități prin care obțin informații despre oamenii din jurul lor.

Simțul olfactiv al câinilor este mult mai dezvoltat decât cel al oamenilor, iar adulmecarea îi ajută să interpreteze mediul și să identifice diferite mirosuri. Atunci când un câine miroase o persoană pe care nu o cunoaște, acesta încearcă practic să afle mai multe despre ea, explică medicul veterinar Jennifer Coates pentru PetMD.

Ce pot afla câinii atunci când miros o persoană

Corpul uman produce numeroase substanțe care au un miros prea slab pentru a fi sesizat de oameni, dar pe care câinii le pot detecta.

Prin intermediul mirosului, animalele pot identifica indicii despre o persoană și despre starea acesteia. Cercetările au arătat inclusiv că mirosurile corporale asociate anumitor emoții pot influența comportamentul câinilor.

Într-un experiment, de exemplu, câinii expuși la mirosuri prelevate de la persoane speriate au manifestat mai multe semne de stres decât atunci când au fost expuși la mirosuri asociate unei stări pozitive.

Mirosul îi poate ajuta și să recunoască ulterior o persoană. De aceea, un câine poate reacționa diferit atunci când întâlnește pe cineva cunoscut, chiar dacă nu l-a mai văzut de ceva timp.

De ce câinii miros anumite zone ale corpului

Uneori, câinii nu se limitează la mâinile sau hainele unei persoane și încearcă să miroasă zone care pot face situația stânjenitoare pentru oameni.

Explicația este însă una biologică. Câinii sunt atrași de zonele corpului în care există numeroase glande apocrine. Acestea produc secreții al căror miros poate conține o cantitate mare de informații olfactive pentru animal.

Un comportament asemănător poate fi observat atunci când doi câini se întâlnesc. Adulmecarea reciprocă este o modalitate normală prin care animalele se identifică și obțin informații unul despre celălalt.

Pentru câine, apropierea și adulmecarea unei persoane nu au, așadar, semnificația socială pe care oamenii o pot atribui gestului.

Adulmecarea este o formă naturală de explorare

Mirosul este esențial și atunci când câinii explorează un loc nou. Prin adulmecare pot descoperi ce alte animale sau persoane au trecut prin zonă și pot recunoaște mirosuri întâlnite anterior.

Specialiștii recomandă să le permitem câinilor să adulmece atunci când mediul și situația sunt sigure, deoarece acest comportament reprezintă o parte firească a modului în care interacționează cu lumea.

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