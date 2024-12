De ce Dani Oțil are o relație bună cu soacra sa. Ce a făcut: „O să aveți o viață mai ușoară”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt împreună de mai bine de 5 ani, iar relația lor pare că merge foarte bine. Mai mult decât atât, prezentatorul de la Neatza a mărturisit că se înțelege foarte bine și cu soacra sa. De asemenea, colegul de platou al lui Răzvan Simion a dezvăluit cum a reușit să o atragă pe mama soției sale de partea lui.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează un cuplu foarte apreciat în showbiz. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2021, după o relație de câțiva ani. La scurt timp, prezentatorul TV și soția sa au devenit părinți pentru prima dată.

Dani Oțil este cunoscut pentru umorul său. Prezentatorul de la Antena 1 are mereu glumele la el și nu se ferește să facă unele ironii chiar și la adresa soției sale. La un moment dat, matinalul a postat un videoclip în care își măsura fiul cu cizmele soției sale, sugerând că lungimea încălțărilor nu este tocmai potrivită.

Recent, în cadrul unui interviu, colegul de platou al lui Răzvan Simion a mărturisit că soacra a fost și ea martoră la acea scenă. Mai mult decât atât, Dani Oțil a dezvăluit că a avut o discușie pe această temă cu mama Gabrielei Prisăcariu.

„Nu sunt glume, ești într-o eroare! Nu sunt glume niciodată, asta este viața mea, eu spun doar ce simt sau ce văd, nu sunt glume. (…) E normal, Am spus ceva greșit? Unde mai pui că era și soacra mea la noi acasă, și când am văzut-o cum iese din casă, am avut o discuție ca între soacre.”, a declarat Dani Oțil pentru Spynews.ro.