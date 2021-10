De ce i se spune lui Ștefan Bănică Jr „regele zgârceniei”. Câți lei a lăsat bacșiș într-un restaurant din București

Ștefan Bănică Jr. era, pe vremuri, client fidel al unui local din București, unde mergea și savura mâncare italienească. Prin anul 2006, un angajat povestea despre bacșișul lăsat de artist și susține că „se comporta de parcă face cuiva o favoare”. De ce i s-a spus în trecut ”regele zgârceniei”?

La momentul respectiv, în anul 2006, actorul Ștefan Bănică Jr. era client fidel al unui restaurant din Capitală, cu specific italienesc. De multe ori i-a trecut pragul pentru a se înfrupta din preparatele respective, iar un angajat a vorbit despre bacșișul pe care îl lăsa. Unul dintre ospătari a spus faptul că actorul nu ar fi avut un comportament foarte frumos față de ei, la momentul respectiv, iar când venea vorba de bacșiș, nu prea lăsa, arată Hotnews.ro. Și, potrivit informațiilor, angajații „trăgeau la sorți” atunci când Ștefan Bănică Jr. venea să se înfrupte din preparatele oferite de local.

“Se comporta de parcă face cuiva o favoare că vine să mănânce aici. O singură dată mi-a lăsat șpagă 2 RON. Nu mi-a venit să cred. Era ceva nou pentru mine. De obicei nu ne dă nimic”, spunea un angajat în 2006.

S-a căsătorit în secret

Ştefan Bănică Jr. s-a căsătorit în secret cu iubita lui, Lavinia Pârva, iar informaţia a făcut ocolul internetului, în toamna lui 2017. Nu au existat însă detalii despre nunta celor doi, tocmai pentru că evenimentul s-a petrecut departe de ochii curioşilor, în Bulgaria! Iar viața celor doi s-a schimbat radical de când a venit pe lume micuțul Alexandru.

”Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului (…)

Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această minune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate.

Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume…”, a mărturisit Lavinia, în urmă cu ceva timp.

