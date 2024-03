De ce îi este groază lui Betty Salam la Asia Express! Mi-e frică!” Mesajul pentru Florin Salam

Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vișănescu, fac parte din echipele noului sezon Asia Express. Cei doi vor porni, în cel de-al șaptelea sezon al competiției de la Antena 1, alături de alte opt echipe dornice de a câștiga marele premiu. Vedetele vor supraviețui cu un euro pe zi pe Drumul Zeilor care vizează Thailanda, Malaysia și Indonezia. Obiceiuri stranii, religii diferite, temperaturi ridicate și barierele lingvistice sunt doar câteva dintre provocările care îi așteaptă pe concurenți. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Betty Salam care a dezvăluit ce teamă are, ce vrea să învețe din competiția Asia Express, dar și cum i-a spus Roxana Dobre că vrea să participe în comeptiție.

CANCAN.RO: Betty mă bucur tare mult că ne întâlnim la eveniment că abia așteptam să te întreb cum ești, ești pregătită pentru Asia Express?

Betty Salam: Te pup și mă bucur să te revăd. Pot spune că în mare parte sunt pregătită, însă cuvintele sunt mici pentru ce vom avea de făcut acolo. Trebuie să ne pregătim mai mult psihic decât fizic. Și fizic trebuie, bineînțeles, dar rămâne de văzut ce o să se întâmple. Merg cu credință în Dumnezeu, vreau să îmi înving fricile și vreau să merg cât mai departe posibil în competiție.

Betty Salam, pregătită pentru Asia Express! Care este cea mai mare teamă a artistei!

CANCAN.RO: Spuneai că vrei să înveți să pierzi, că nu știi să pierzi. S-a întâmplat în viață să câștigi aproape pe toate părțile, aproape.

Betty Salam: Da, chestia asta este mai mult o psihologie. Cred că din cauza celei mai mari pierderi din viața mea, șocul vieții mele, de atunci nu știu să gestionez treaba asta cu pierderea. Nu mai vreau să pierd nimic, îmi este frică.

CANCAN.RO: Durerea pierderii mamei nu se compară cu nicio altă pierdere.

Betty Salam: Eu de atunci am spus că nu vreau să mai pierd pe nimeni și nimic. Este prima dată când apar undeva într-o emisiune de genul acesta. Nu am vrut să apar nicăieri pentru a nu pierde. Am spus că trebuie să sparg odată gheața și frica asta de a merge mai departe.

Fiica lui Florin Salam vrea să dea totul în competiția Asia Express! Betty: „Nu-mi permit să mă plâng!”

CANCAN.RO: Cât timp ai avut treaba asta, teama asta de a pierde. Ai stat din această cauză în relații toxice, în legături toxice?

Betty Salam: Da, clar! Și acum am treaba aceasta, mă agăț, dar nu atât de mult cum aveam în trecut. Din acest motiv spun că pentru mine această provocare, acest reality show este o provocare foarte mare pentru că o să mă cunosc pe mine mai bine. Relația cu soțul meu va fi din ce în ce mai bună, vom fi noi și atât. E ca și cum am pleca de acasă fără niciun ban și vedem, ce o fi, o fi.

CANCAN.RO: De ce îți este teamă cel mai tare în competiție?

Betty Salam: De câini și pisici. Odată ce mi-am dat acordul, nu-mi permit să mă plâng. Am frica să nu vină vreun câine la mine să mă muște.

CANCAN.RO: Ai fost mușcată de câini?

Betty Salam: Nu și nici nu vreau.

CANCAN.RO: Dintre tine și Cătălin care este mai rezilient, care are mai multă putere de a se aduna în momente grele?

Betty Salam: E cu dus și întors. Nu știm până nu suntem în fața faptului împlinit. Degeaba spun că eu sau Cătălin, acolo vezi exact cine este.

Florin Salam, speriat că Betty participă în competiția Asia Express: „Se gândește că o să pățesc ceva”

CANCAN.RO: Cine o să se enerveze mai tare? Cine o să țipe?

Betty Salam: Poate că pare că eu sunt impulsivă, dar să știi că mă controlez tare bine, dar poate că acolo vor mai fi momente când voi vorbi urât fără să-mi dau seama. Amândoi suntem impulsivi, iar eu încerc să vin spre el. Nu suport să stăm certați, până nu văd armonie în casă, nu mă simt bine.

CANCAN.RO: Ce ți-a spus tatăl tău când a aflat că merg în această competiție?

Betty Salam: Tata este foarte sigur pe ce fac, poate mai mult ca niciodată. Ca tată, el este foarte protectiv. Poate că se gândește că o să pățesc ceva, dar eu vreau să-i spun că nu o să pățesc nimic, o să fie totul bine.

CANCAN.RO: Roxana ți-a spus ceva? Ți-a dat și ea vreun sfat?

Betty Salam: Roxana mi-a spus că vrea să vină și ea. Voia să vină cu mine, și am întrebat-o de ce nu mi-a spus de la început. Eu am multă bază în Cătălin, dacă nu era Cătălin alături de mine, nu știu dacă mergeam. Era o variantă de back-up cu Roxana pentru că ne completăm frumos. Suntem pe caterincă, bucurie, armonie.

