De ce ne doare capul când stăm la soare. Vlad Ciurea: „Lumea ori nu știe, ori se preface”

Este vară, iar temperaturile caniculare îi chinuie pe români. Însă, mulți sunt cei care iubesc soarele, iar zilele lungi de plajă nu par așa o corvoadă. Chiar și așa, cei care se expun o perioadă îndelungată la soare experimentează adesea dureri de cap mari, iar specialiștii trag un semnal de alarmă. De ce ne doare capul când stăm la soare?

Vara, românii stau la piscină sau pe plajă ore în șir, fără să se gândească la riscul la care se supun. Deși într-o zi toridă de vară pare că nu există variantă mai bună decât relaxarea pe șezlong sau bălăcitul în apă, specialiștii ne contrazic și trag un semnal de alarmă.

(CITEȘTE ȘI: CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT, DACĂ DORMI CU AERUL CONDIȚIONAT DESCHIS. MULȚI ROMÂNI FAC ACEASTĂ GREȘEALĂ)

Toată lumea știe că după ce ne expunem multă vreme la soare nu este exclus să apară și o durere de cap destul de mare. Ei bine, deși acest aspect este ignorat de multă lumea, iar bronzul bun bate durerea de cap, medicii trag un semnal de alarmă. Ce se întâmplă, de fapt, cu creierul, după ce ne expunem la soare?

Prof. dr. Vlad Ciurea a explicat care sunt problemele care pot apărea după o zi caniculară de vacanță. Potrivit acestuia, căldura și soarele la care ne expunem într-o zi de vară toridă, în special dacă nu avem nimic pe cap, au efecte grave asupra creierului. Mai exact, se produce o inflamare mare a acestuia, creierul se umflă, fapt ce cauzează durerile de cap insuportabile.

„Apare durerea de cap din multe cauze. Pentru că am stat foarte mult la soare și nu am avut niciun mijloc de protecție. Dacă toată ziua ai stat la soare, și cu asta sunt de acord, ai muncit un an de zile, te-ai chinuit, după aceea vrei să te bucuri de soare, vrei să te bucuri de apă, de valuri, este plăcerea ta, dar seara nu te mai poți bucura de toate aceste lucruri, pentru că fenomenul care se produce, și lumea ori nu știe, ori se preface că nu știe, este umflarea creierului.

Creierul reacționează la toată această căldură, se umflă, și începe să te doară capul. De multe ori, dacă observați, avem și vărsături, nu mai putem înghiții cum trebuie, are loc o dereglare a întregului organism”, a declarat prof. dr. Vlad Ciurea, la Antena 3.