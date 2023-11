De ce nevasta lui Firicel din Las Fierbinți nu are nume. Misterul a fost dezvăluit de unul dintre producătorii serialului Pro Tv

Las Fierbinți este unul dintre serialele românești care țin telespectatorii lipiți de micile ecrane. V-ați gândit vreodată, însă, de ce nevasta lu Firicel (personaj interpretat de Cuzin Toma, 46 de ani) nu are nume? Personajul este interpretat de actrița Liliana Mocanu. Misterul a fost dezvăluit de unul dintre producătorii serialului Pro TV! Detaliile se află mai jos, în articol.

Voi v-ați gândit vreodată de ce nevasta lui Firicel din Las Fierbinți nu are un nume? Firicel este personajul interpretat de actorul Cuzin Toma, în vârstă de 46 de ani. Pe de altă parte, soția sa din serial nu are un anumit nume, însă personajul este interpretat de actrița Liliana Mocanu, în vârstă de 54 de ani.

De ce personajul interpretat de Liliana Mocanu nu are nume în Las Fierbinți?

Dragoș Buliga, unul dintre producătorii serialului Las Fierbinți, a explicat de ce personajul respectiv nu are un nume. Mărturisea că ar fi fost bizar să îi fie introdus un nume, după primul sezon.

„Noi nu explicăm multe lucruri în serial, iar asta vine de la scenaristul «Las Fierbinţi», Mimi Brănescu. De exemplu, când a plecat personajul lui Radu Gabriel, nu a explicat asta, de ce a plecat. Dacă am început aşa cu Liliana Mocanu nu am mai vrut să-i adăugăm nume pe parcursul serialului. Pentru că ar apărea ciudat ca după un sezon, două sau trei să-i mai apară şi numele. Şi atunci niciodată nu va avea un nume. Este greu de compus un dialog în care nu ai un nume”, a spus Dragoș Buliga pentru Click.

Liliana Mocanu s-a alăturat producției Pro TV acum 9 ani

Liliana Mocanu joacă în serialul de la Pro TV și mărturisea că viața i s-a schimbat radical, după aparițiile sale. Au trecut mai bine de 9 ani de când s-a alăturat producției. De altfel, actrița născută în 1969 nu doar că are o carieră de succes, ci și o familie frumoasă. Are o fiică pe nume Ana. Mărturisea că este împlinită sufletește, mai ales că îi are și pe părinții săi alături. De altfel, se consideră o persoană superstițioasă, așa cum a mărturisit în cadrul unui interviu.