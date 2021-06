De ce nu au mers relațiile de iubire pe care le-a avut Burlacul. Andi Constantin: "Atunci aveam tot, dar..."

Andi Constantin, burlacul din acest sezon de la Antena 1 face mărturisiri despre cum i s-a schimbat viața în ultimii ani, dar și despre dezamăgirile din viața personală. Ce l-a determinat să-și dorească să se căsătorească și pe ce pune accent fosta ispită de la Insula Iubirii.

În urmă cu câțiva ani îl vedeam pe Andi Constantin la Insula Iubirii, unde dădea de înțeles că nu e pentru el căsătoria. Anii au trecut iar percepția asupra mariajului s-a schimbat iar, acum, Andi se declară pregătit pentru un pas atât de important.

” Am zis că nu o să fac vreodată acest pas până nu consider că sunt destul de matur să știu că am o responsabilitate enormă față de viitoarea mea familie și că pot să le ofer totul. Și cred că, în jurul vârstei de 30 de ani, un bărbat se maturizează și poate fi un provider pentru familia lui.” , a declarat Andi Constantin pentru Viva.

CITEȘTE ȘI ANDI CONSTANTIN, DECLARAȚII DESPRE ACCIDENTUL CARE I-A SCHIMBAT VIAȚA: „AM FOST ÎN DEPRESIE MAI BINE DE ȘASE LUNI”

De ce n-au mers relațiile burlacului Dacă acum Andi știe ce vrea de la viitoarea parteneră, iar acest lucru se vede la fiecare ediție a emisiunii „Burlacul” de la Antena 1, în trecut, lucrurile nu stăteau deloc așa. Burlacul a avut parte de multe dezamăgiri în dragoste, dar a conștientizat că nu fostele partenere l-au dezamăgit, ci felul său de a se raporta la diferite situații.

” Când vorbim despre o „dezamăgire în dragoste nu înseamnă că persoana în cauză m-a dezamăgit. Au fost mai mulți factori la care eu am contribuit de s-a ajuns la acest deznodământ.

Cred că nu am fost îndeajuns de matur să gestionez situația, iar din cauza aceasta lucrurile au început să se degradeze. Atunci aveam tot, dar nu vedeam asta, poate eram prea tânăr să realizez unele lucruri și poate de aceea m-a marcat atât de tare.„, a mai declarat Andi.

VEZI ȘI REACȚIA DURĂ A LUI ANDI CONSTANTIN, DUPĂ CE A AFLAT CĂ BIANCA BONEF, UNA DINTRE PRETENDENTELE SALE ARE O MESERIE RUȘINOASĂ: „ÎȚI VINZI CORPUL”

Sursă foto: instagram.com