De ce NU au voie să călătorească împreună Regele Charles și fiul său! Regula secretă care a ieșit la iveală după 60 de ani

De ce NU au voie să călătorească împreună Regele Charles și fiul său! Regula secretă care a ieșit la iveală după 60 de ani
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Tradiția care spune că regele și fiul său nu călătoresc împreună, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul William și Regele Charles au participat la un eveniment rar alături de Regina Camilla, însă au călătorit separat, respectând o regulă importantă a Casei Regale britanice. Cei trei au mers în Țara Galilor pentru a comemora 60 de ani de la una dintre cele mai cumplite tragedii din istoria țării, un dezastru minier care a provocat moartea a 116 copii și 28 de adulți.

De ce Prințul William și Regele Charles nu au călătorit împreună

Prințul William, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au avut miercuri, 21 octombrie, o apariție publică rară în formulă de trei, vizitând localitatea Aberfan din Țara Galilor, unde s-au împlinit 60 de ani de la tragedia minieră care a îndoliat întreaga comunitate. Deși au participat împreună la ceremonia de comemorare, Prințul William a ajuns separat de tatăl său și de Regina Camilla, respectând o tradiție a familiei regale menită să protejeze succesiunea la tron.

Potrivit publicației People, Prințul William, în vârstă de 44 de ani, a sosit primul la Aberfan și a rămas să discute cu mai mulți localnici chiar și după plecarea Regelui Charles, în vârstă de 77 de ani, și a Reginei Camilla, în vârstă de 79 de ani.

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Această decizie are legătură cu un protocol regal potrivit căruia moștenitorii direcți ai tronului sunt descurajați să călătorească împreună după ce copiii ating o anumită vârstă. Măsura a fost concepută pentru a proteja linia de succesiune în eventualitatea unui accident în care ar putea fi implicați mai mulți membri ai familiei regale.

În 2023, Graham Laurie, fostul pilot al Regelui Charles, a explicat în cadrul podcastului A Right Royal Podcast cum era aplicată această regulă pe vremea când Prințul William era copil.

„Interesant este că îi transportam pe toți patru: pe Prințul Charles, Prințesa Diana, Prințul William și Prințul Harry, până când William a împlinit 12 ani. După aceea, a trebuit să aibă o aeronavă separată și îi mai puteam transporta pe toți patru împreună doar când erau mici, cu permisiunea scrisă a Majestății Sale”, a povestit fostul pilot, făcând referire la Regina Elisabeta a II-a.

În prezent, protocolul recomandă ca Regele Charles și Prințul William să călătorească separat, aceeași regulă fiind valabilă și în cazul lui William și al fiului său cel mare, Prințul George, în vârstă de 13 ani, care este al doilea în ordinea succesiunii la tron.

Cu toate acestea, deciziile privind deplasările membrilor familiei regale sunt luate în prezent și în funcție de circumstanțele fiecărei călătorii, astfel încât regula nu reprezintă o interdicție absolută.

Prințul William moment emoționant la cimitir, sursa-profimedia.ro

Tragedia în care au murit 116 copii. Regina Elisabeta a regretat toată viața o decizie

Vizita familiei regale a avut loc la Grădina Memorială Aberfan, amenajată pe locul unde se afla odinioară școala Pantglas, distrusă în urma catastrofei din 21 octombrie 1966.

În acea zi, ultima înaintea vacanței școlare de toamnă, o haldă de steril provenită de la mina Merthyr Vale s-a prăbușit și a alunecat pe versant, înghițind clădirea școlii, 20 de locuințe și o fermă sub aproximativ 150.000 de tone de noroi și deșeuri miniere.

Tragedia a provocat moartea a 144 de persoane, dintre care 116 copii și 28 de adulți. Aproape jumătate dintre elevii școlii și-au pierdut viața, majoritatea victimelor având vârste cuprinse între 7 și 10 ani.

În timpul vizitei, Regele Charles, Regina Camilla și Prințul William au participat la o scurtă slujbă de rugăciune și reculegere, după care au depus flori în memoria victimelor. Regele a așezat o coroană comemorativă, Regina Camilla a depus un buchet, iar Prințul William a adus o coroană de flori semnată atât de el, cât și de soția sa, Kate Middleton.

„În amintirea noastră și în inimile noastre pentru totdeauna”, era mesajul înscris pe coroana depusă de Prințul William și Prințesa de Wales.

Ulterior, cei trei membri ai familiei regale s-au deplasat la Centrul Comunitar Aberfan & Merthyr Vale, unde s-au întâlnit cu supraviețuitori ai dezastrului și cu locuitori ai comunității.

Printre persoanele prezente la comemorare s-a numărat și Mair Morgan, ultima profesoară supraviețuitoare de la școala Pantglas, care a asistat la momentul în care Regina Camilla a depus flori în memoria victimelor.

Tragedia de la Aberfan a rămas și unul dintre cele mai dureroase episoade ale domniei Reginei Elisabeta a II-a. Suverana a considerat reacția sa inițială drept una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut în timpul îndelungatei sale domnii.

La sfatul secretarului său privat, Lord Charteris, Regina nu a vizitat localitatea decât la opt zile după producerea dezastrului, trimițându-l inițial pe soțul său, Prințul Philip, să reprezinte Coroana.

La momentul respectiv, Elisabeta a II-a considera că prezența sa ar putea distrage atenția de la operațiunile de salvare, însă decizia de a nu merge imediat la locul tragediei a provocat numeroase critici.

Ulterior, suverana a revenit de mai multe ori în Aberfan, iar în 1974 a inaugurat grădina memorială, concepută ca un spațiu de reculegere pentru familiile victimelor și pentru supraviețuitori.

Prințul William vizitase deja Aberfan în 2023, alături de Kate Middleton, la scurt timp după ce cei doi au devenit oficial Prinț și Prințesă de Wales. Atunci, cuplul regal s-a întâlnit cu membrii comunității, iar unul dintre aceștia și-a amintit că William i-a spus: „Bunica mea vorbea mereu despre Aberfan”.

Un alt supraviețuitor, Jeff Edwards, i-a însoțit pe William și Kate la cimitirul localității, aflat la mică distanță de locul unde se ridica școala, precum și la grădina memorială.

„Vizita la cimitir a fost extrem de emoționantă. Prințesa a fost profund impresionată. A văzut, evident, că acei copii aveau între 7 și 10 ani, vârste apropiate de cele ale propriilor ei copii. Asta a afectat-o foarte mult”, a declarat Edwards pentru People, referindu-se la Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, care aveau atunci 9, 7 și, respectiv, 5 ani.

La șase decenii de la tragedie, comemorarea de la Aberfan a readus în atenție atât suferința unei comunități marcate pentru totdeauna, cât și legătura specială pe care familia regală britanică a păstrat-o cu supraviețuitorii și familiile celor care și-au pierdut viața.

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