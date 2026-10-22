Prințul Harry vrea să se întoarcă în brațele familiei regale! Ce spune despre împăcarea cu William și regele Charles, după șase ani de război

Prințul Harry vrea să se întoarcă în brațele familiei regale! Ce spune despre împăcarea cu William și regele Charles, după șase ani de război
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Prințul Harry îngroapă securea războiului, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul Harry pare pregătit să lase în urmă conflictele care l-au îndepărtat de familia regală britanică și speră să își refacă relațiile cu tatăl său, regele Charles al III-lea, și cu fratele său, prințul William. După șase ani petrecuți în străinătate, ducele de Sussex s-a întors în Marea Britanie împreună cu soția sa, Meghan Markle, și cei doi copii ai lor. Într-un interviu acordat revistei GQ, Harry vorbește despre dorința de reconciliere, despre rănile lăsate de conflictele familiale și despre unul dintre cele mai dureroase regrete ale vieții sale: ultima conversație telefonică pe care a avut-o cu mama sa, prințesa Diana, înainte ca aceasta să moară.

Prințul Harry vrea să pună capăt conflictelor cu familia regală

După ani întregi de tensiuni, declarații controversate și relații deteriorate cu cei mai apropiați membri ai familiei sale, prințul Harry spune că își dorește să lase trecutul în urmă și să găsească o cale de împăcare cu familia regală britanică. Ducele de Sussex a vorbit despre această dorință într-un interviu acordat revistei GQ, realizat luna trecută la New York și publicat marți, potrivit agenției France-Presse (AFP).

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Harry a declarat că privește cu optimism posibilitatea unei reconcilieri, deși recunoaște că anumite conflicte au fost inevitabile și că urmările acestora nu pot fi șterse cu ușurință. Prințul consideră însă că a venit momentul ca atât el, cât și ceilalți membri ai familiei regale să se concentreze asupra viitorului, în loc să continue disputele care au dominat relațiile lor în ultimii ani.

„Au existat, știți, anumite bătălii care au fost purtate, și a fost necesar să fie purtate, dar sper că putem cu toții să tragem o linie și să lăsăm lucrurile în urmă”, a declarat prințul Harry.

Ducele de Sussex a sugerat că nu doar familia regală, ci și o parte a presei britanice ar avea de câștigat dacă vechile conflicte ar înceta să mai reprezinte principalul subiect de discuție.

„Având în vedere tot ceea ce se întâmplă în lume, există aspecte ale trecutului pe care sunt sigur că noi toți, eu, familia mea, o parte a presei britanice, am dori să le lăsăm în urmă și să lucrăm pentru binele comun”, a adăugat Harry.

Declarațiile vin într-un moment important pentru ducele de Sussex, care, potrivit relatării AFP, a revenit în Marea Britanie împreună cu familia sa, după o perioadă îndelungată petrecută peste hotare.

Prințul Harry vrea să treacă peste resentimente, sursa-profimedia.ro

Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie după șase ani. Ce decizie au luat pentru copiii lor

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020, o decizie care a provocat o ruptură profundă între cuplu și restul Casei Regale. Plecarea lor din Marea Britanie a fost urmată de numeroase controverse, iar relațiile cu regele Charles și prințul William au devenit tot mai tensionate.

Potrivit AFP, Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie în august 2026, după șase ani petrecuți în străinătate, și s-au stabilit împreună cu cei doi copii ai lor într-o zonă rurală despre care se crede că se află în regiunea Cotswolds.

Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, au fost înscriși la o școală britanică, o decizie despre care Harry spune că are o semnificație personală deosebită. Ducele de Sussex își dorește ca cei doi copii să aibă ocazia să cunoască sistemul educațional din țara în care s-a născut și să petreacă mai mult timp în apropierea familiei paterne.

Harry a explicat că revenirea în Marea Britanie a fost motivată de oportunitățile pe care această schimbare le poate oferi familiei sale, dar și de dorința de a se reconecta cu propriile rădăcini.

El a mărturisit că posibilitatea de a le oferi copiilor experiența unei educații britanice „înseamnă foarte mult pentru mine”, adăugând că își dorește să fie „din nou mai aproape de familia mea și să petrec mai mult timp pe pământ britanic, nu doar câteva zile sau o săptămână din când în când”.

Această schimbare marchează o nouă etapă în viața prințului Harry și a lui Meghan Markle, după o perioadă în care cei doi au încercat să își construiască o existență independentă de instituția monarhică.

Regele Charles și prințul William, în centrul dorinței de împăcare. „Cel mai important lucru este reconcilierea”

Una dintre cele mai importante teme abordate de prințul Harry în interviul acordat revistei GQ este relația cu tatăl său, regele Charles al III-lea, și cu fratele său mai mare, prințul William, moștenitorul tronului britanic.

Harry a recunoscut că își dorește ca lucrurile să se îndrepte în relația cu amândoi, în special în contextul problemelor de sănătate cu care se confruntă regele Charles, în vârstă de 77 de ani. Potrivit AFP, monarhul urmează un tratament pentru o formă de cancer ale cărei detalii medicale nu au fost făcute publice.

Deși nu a oferit informații concrete despre eventuale discuții private cu tatăl sau fratele său, Harry a insistat asupra importanței reconcilierii și a recunoscut că anumite răni emoționale pot rămâne chiar și atunci când oamenii încearcă să își refacă relațiile.

„Cel mai important lucru este să ne împăcăm. Cicatricile rămân pentru totdeauna”, a declarat prințul Harry.

Relația dintre cei doi frați a fost unul dintre cele mai urmărite subiecte din presa britanică în ultimii ani, mai ales după retragerea lui Harry și Meghan din familia regală. În acest context, declarațiile ducelui de Sussex reprezintă o exprimare clară a dorinței sale de a găsi o cale de apropiere, chiar dacă o împăcare propriu-zisă nu a fost confirmată.

Prima apariție publică a lui Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie

Potrivit relatării AFP, prințul Harry și Meghan Markle au avut săptămâna trecută prima lor apariție publică împreună de la întoarcerea în Marea Britanie, fiind întâmpinați de numeroși admiratori.

Reacția publicului pare să îi fi oferit ducelui de Sussex motive suplimentare de optimism, însă Harry a subliniat că nu privește situația cu naivitate și că înțelege dificultățile care pot apărea în procesul de reconciliere cu familia regală.

„Sunt plin de speranță. Nu sunt naiv… Și cred că o mare parte din toate acestea ține și de respect. Poziția noastră este acum foarte clară. Și sper că putem să ne continuăm viața”, a declarat prințul Harry.

Afirmațiile sale sugerează că, deși își dorește să repare relațiile deteriorate, ducele de Sussex nu intenționează să renunțe la poziția pe care el și Meghan au adoptat-o în ultimii ani.

Pentru Harry, apropierea de familie și posibilitatea de a le oferi copiilor o legătură mai puternică cu Marea Britanie par să fi devenit priorități importante, chiar dacă trecutul continuă să apese asupra relațiilor cu cei dragi.

Regretul care îl urmărește după moartea prințesei Diana. Ultimul telefon pe care i l-a dat mama sa

În cadrul aceluiași interviu, prințul Harry a vorbit și despre una dintre cele mai dureroase experiențe ale vieții sale: moartea mamei sale, prințesa Diana, într-un accident de mașină petrecut la Paris, în august 1997.

Harry avea doar 12 ani când și-a pierdut mama, iar tragedia a avut un impact profund asupra copilăriei și vieții sale de adult. Prințul a povestit că a urmat terapie timp de mai mulți ani pentru a înțelege și procesa trauma provocată de această pierdere.

Unul dintre cele mai mari regrete ale sale este legat de ultima conversație telefonică pe care a avut-o cu prințesa Diana. La vremea respectivă, Harry era copil și își dorea să încheie repede discuția pentru a se întoarce la joacă, fără să știe că aceea avea să fie ultima ocazie de a-i auzi vocea mamei sale.

„Unul dintre cele mai mari regrete ale mele este ultima conversație telefonică pe care am avut-o cu ea”, a mărturisit prințul Harry, explicând că, în acel moment, tot ce își dorea era să plece și să se joace cu verii săi.

Ducele de Sussex a recunoscut că, dacă ar fi știut ce urma să se întâmple, ar fi tratat acea conversație cu totul altfel, iar sentimentul de vinovăție l-a însoțit mult timp după moartea prințesei Diana.

„Dacă aș fi știut că era ultima conversație cu ea, cât de diferită ar fi fost discuția noastră. Sentimentul de vinovăție și toate celelalte lucruri au rămas cu mine. A fost o povară foarte grea”, a declarat Harry.

Mărturisirea sa scoate la iveală o latură vulnerabilă a prințului, care a vorbit în repetate rânduri despre dificultatea de a crește fără mamă și despre felul în care această experiență i-a influențat relațiile personale.

Un nou început pentru prințul Harry? Familia regală rămâne o rană deschisă

După șase ani petrecuți departe de Marea Britanie, prințul Harry pare să își dorească o nouă etapă în relația cu familia sa, una în care conflictele din trecut să nu mai umbrească legăturile dintre părinți, copii și frați.

Revenirea alături de Meghan și de cei doi copii, declarațiile despre apropierea de regele Charles și prințul William, dar și mărturisirile despre moartea prințesei Diana conturează imaginea unui om care încearcă să se împace cu trecutul, fără să ignore rănile lăsate de acesta.

Deocamdată, nu există o confirmare că relațiile dintre Harry, tatăl său și fratele său au fost reparate, însă ducele de Sussex insistă că reconcilierea reprezintă cel mai important obiectiv al său.

Rămâne de văzut dacă dorința exprimată public se va transforma într-o apropiere reală de familia regală britanică sau dacă tensiunile acumulate în ultimii ani vor continua să reprezinte un obstacol între prințul Harry și cei pe care speră să îi aibă din nou aproape.

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