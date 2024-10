De ce nu bea Monica Anghel, instructor de fitness, alcool des: „Îți face poftă de...”

Monica Anghel rupe tăcerea! De ce nu bea artista alcool des? Motivul pentru care alege să stea departe de astfel de activități? A recunoscut că trece peste această „regulă”, dar numai când sunt ocazii foarte speciale! Cântăreața a spus lucrurilor pe nume! De ce a fost criticată de-a lungul carierei?

Cântăreața a recunoscut că a fost criticată destul de des de-a lungul carierei pentru greutatea sa, dar niciodată nu s-a lăsat afectată și a avut mereu încredere în ea. Cu toate acestea, problemele de sănătate au determinat-o pe vedetă să facă anumite schimbări în viața ei, așa că și-a schimbat regimul alimentar.

Monica Anghel preferă să evite alcoolul. Motivul? Artista vrea să prevină pofta de mâncarea excesivă, asta pentru că își dorește să aibă un stil de viață cât mai sănătos. Există și momente în care vedeta încalcă această „regulă”, însă numai la ocazii foarte speciale.

Artista se concentrează pe sport și pe alimentația sănătoasă, iar ultima oară a consumat alcool de Revelion, dar și atunci în cantități mici.

„Fac sport, am grijă ce mănânc, nu beau alcool, decât foarte rar, nu pentru că nu se bea, ci pentru că alcoolul îți face poftă de mâncare și atunci evit și eu, doar în caz că e vreo ocazie foarte specială. Ultima oară când am băut alcool a fost Revelion, dar foarte puțin. Îmi place extraordinar de mult să petrec foarte mult timp în natură. În aer liber. Și familia mea a adoptat cumva același stil de viață. Soțul meu, de exemplu, este cu peștele, îi place să meargă la pescuit, mie nu îmi place pentru că e prea static. Dar îl ducem pe el la pescuit și eu cu Aviv mergem în altă parte, facem diverse alte lucruri”, a declarat Monica Anghel, potrivit wowbiz.ro.

După cum am precizat și mai sus, Monica Anghel a fost pusă la zid din cauza greutății. Cu toate acestea, vedeta nu a băgat în seamă criticile și s-a considerat întotdeauna o femeie foarte frumoasă. Cântăreața a preferat să slăbească din cauza problemelor de sănătoase, nu pentru că nu era mulțumită de aspectul ei fizic.

„Despre mine toată lumea a spus că sunt talentată, dar sunt foarte grasă și că trebuie să slăbesc. Am făcut niște greșeli din punctul ăsta de vedere, dar până la urmă nu a contat ce spunea lumea. Eu și când eram foarte grasă, aveam foarte multă încredere în mine. Mă vedeam și eram o femeie foarte frumoasă. Oameni răi au existat întotdeauna și vor exista mereu. Nu am simțit niciodată că „kilogramele în plus” mă trag în jos. Am avut niște succese extraordinare. Nu aș fi slăbit niciodată dacă nu aveam probleme de sănătate. Acela a fost un moment în viața mea, în care am spus că voi face ceva să îmi schimb stilul de viață, pentru că am nevoie să fiu sănătoasă, să am grijă de copilul meu, a mărturisit Monica Anghel, la „Play it”.