De ce nu participă fiica cea mare a lui Liviu Vârciu la botezul fratelui său

Liviu Vârciu și Anda Călin petrec în stil mare la petrecerea de botez a fiului lor, care are loc astăzi, 17 septembrie, la un restaurant de fițe din București.

Liviu Vârciu și Anda Călin și-au botezat băiețelul în octombrie anul trecut, într-un cerc restrâns. Cum restricțiile impuse de pandemie nu le-au dat voie să organizeze și o petrecere așa cum și-au dorit, cei doi au amânat marele eveniment pentru toamna aceasta. Iată că momentul mult așteptat a sosit.

Deși au numeroși invitați, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, Carmina, nu se numără printre cei prezenți la eveniment. „Eu am fost la București cu înscrierea la facultate, am rezolvat cu apartamentul și am rezolvat toate cele. Am plecat în Arad să-mi strâng lucrurile să mă pot muta în București, așa că am preferat să nu mă mai plimb pe drumuri. E ok, nu am vrut să mă plimb pe drumuri cu bagajele și toate cele”, a spus Carmina Vârciu, citată de redactia.ro.

Carmina locuiește cu mama sa în Arad, însă se muta peste câteva zile în București, când va începe cursurile la facultate.

Ce invitați are Liviu Vârciu la petrecerea de botez a fiului său

”Eu o să invit toți prietenii mei. Lângă mine au fost tot timpul de ziua mea, la botezul fetei, taraful Cleante cu Diana Matei, regret că nu vor fi și toată noaptea. Îl am pe Jean lângă mine, am înțeles că va veni și Bella Santiago pentru că s-a legat o prietenie foarte bună la Te cunosc de undeva și eu și soțul ei suntem prieteni de șpriț. Voi fi foarte mulți artiști. Acum eu n-am cum să-i opresc dacă vor să cânte o piesă să nu pună mâna pe microfon”, a spus Liviu Vârciu la Antena Stars.

