De ce nu s-a căsătorit Nicole Cherry cu tatăl fetiței sale?! Artista a dezvăluit motivul în direct

De ce nu s-a căsătorit Nicole Cherry cu tatăl fetiței sale?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor. Iar, acum, artista a dezvăluit și motivul pentru care nu se gândește momentan la măritiș.

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară! Peste trei luni își va putea ține fetița la piept și abia așteaptă să o cunoască. Toată lumea, însă, se aștepta ca artista să facă cununia civilă înainte să nască. Cei doi locuiesc împreună de ani buni, însă căsătoria nu a fost o prioritate pentru ei.

Cu siguranță, la un moment dat, Nicole Cherry va face și acest pas. Însă vrea ca atunci când va păși în fața altarului, alături de tatăl fetiței sale, să arate spectaculos. Așa că… vedeta vrea să aștepte până va reveni la silueta pe care o avea înainte de sarcină.

”Amândoi ne-am dorit să fim părinți. Nu suntem căsătoriți, dar nu a fost o frână asta. Vreau să fac cununie, dar nu acum. Eu îmi doresc să am o rochie … să revin la forma mea inițială, vreau să fac mai multe lucruri înainte. Nu țin la chestia asta neapărat, că trebuie să fie. E frumos s-o faci, dar asta nu înseamnă că te împiedică cu ceva”, a dezvăluit Nicole Cherry la Xtra Night Show.

Nicole a luat 6 kilograme în plus

Recent, Nicole Cherry a participat la un eveniment monden. Artista a optat pentru o rochie neagră, lungă, care i-a pus în evidență burtica de graviduță. A intrat în ultimul trimestru de sarcină și se simte foarte bine.

Până în momentul de față, Nicole Cherry a luat doar 6 kilograme în greutate, pe care nici măcar nu le simte. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, DEZVĂLUIRI DESPRE VIAȚA DE GRAVIDĂ. “N-AM SUFERIT SCHIMBĂRI MAJORE, NU AM AVUT POFTE MARI”)

”Credeți-mă că este foarte greu să găsești o rochie pentru o gravidă. Mă simt foarte bine, am venit cu fetița mea la un eveniment. D-abia aștept să venim și împreună de mânuță. Săptămâna următoare intru în ultimul trimestru de sarcină. A trecut atât de repede și n-am avut timp să procesez toată informația până acum.

Mă bucur că mai e foarte puțin și o să ne bucurăm de ea și în realitate. Am luat șase kilograme în momentul de față. Nu am de ce să ascund. Mă simt foate bune. Nu am simțit aceste 6 kilograme. Mă bucur că ea crește și se dezvoltă foarte bine. Sperăm că și ultimele 3 luni să fie la fel de bine și să le ținem sub control”, a declarat Nicole Cherry pentru wowbiz.ro.