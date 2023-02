De ce nu sunt sigure blocurile noi din București în caz de cutremur. Ce concluzie au tras specialiștii: „Nu respectă legile fizicii”

După cutremurul devastator din Turcia unde o mulțime de blocuri au fost distruse, mulți români se întreabă dacă imobilele în care locuiesc sunt sau nu sigure. Bucureștiul este renumit pentru clădirile sale vechi, motiv pentru care a început o întreagă anchetă pentru a se determina dacă există sau nu motive de îngrijorare.

Momentul în care România a fost zguduită din temelii a fost în 1977, când a avut loc un cutremur destul de puternic. De atunci, clădirile care au fost construite au avut nevoie de tot felul de avize de funcționare, însă, din păcate, unele au fost luate numai pe hârtie.

Motivul pentru care blocurile din București sunt nesigure în caz de cutremur

Din ce în ce mai mulți specialiști trag un semnal de alarmă cu privire la blocurile din București care sunt construite pe baza unor nereguli care nu pot fi trecute cu vederea. Inginerii constructori susțin că au apărut „peste noapte” blocuri cu etaje în plus, mansarde cu două etaje sau chiar demisoluri cu apartamente, iar avizele au fost obținute mult prea ușor.

În cazul unui cutremur, un astfel de bloc ar putea să se dărâme mult mai repede decât ne-am fi așteptat, motiv pentru care este important să ne asigurăm că intrăm în posesia unui imobil verificat. Numai o expertiză independentă ar putea scoate la iveală neregulile care au fost făcute în timpul construcției.

„Aș zice că nu respectă nici măcar legile fizicii, e o minune că stă așa. Dacă o clădire apucă să fie finalizată, tencuită, toate aceste neajunsuri mascate și ascunse, este foarte greu să îți dai seama. Un etaj în plus adaugă o masă în plus și o sarcină în plus asupra structurii de rezistență și dacă aceasta nu a fost calculată pentru aceste lucruri, clădirea este supraexpusă, supravulnerabilizată”, a declarat Matei Sumbasacu, inginer constructor, potrivit protv.ro.

