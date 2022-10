Din ciclul „Viața lui Cătălin Botezatu și întâmplările sale”, designerul tocmai ce s-a întors de la Paris și a poposit la lansarea unui salon de înfrumusețare, pe unde se perindă lumea bună a Capitalei. Fericit să se afle în București, printre conaționali, dar ușor nostalgic că parcă îi place și peste hotare, Cătălin Botezatu și-a vărsat năduful, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Ținta principală a fost însăși doamna Maria, mama creatorului, luată la rost că nu l-a născut pe Cătălin într-o țară unde industria fashion e mult peste cea din România.

Tonul pe care Cătălin face afirmațiile este unul extrem de jovial, creatorul fiind mulțumit cu viața și statutul său profesional. Ba mai mult, Maria Botezatu se ocupă îndeaproape de business-urile fiului, cât timp desingerul este plecat peste hotare. Relația celor doi este una extraordinară, mama vedetei stând în permanență la atelierele fiului, nu cumva să se întâmple ceva neconform!

În tot acest timp, Cătălin Botezatu dă nas în nas cu Madonna și surorile din familia Kardashian, ce altceva să și faci la Paris?!

( NU RATA: CĂTĂLIN BOTEZATU O DĂ PE FAȚĂ: ”MIE ÎMI PLACE DIVERSITATEA…” )

„Ce să fac, la o cafea cu Madonna, cu Kardashienele…”

CANCAN.RO: Ce faceți, domul Cătălin, că rar vă mai vedem pe aici, pe plaiuri românești?!

Cătălin Botezatu: Chiar pot spune că am venit direct de la Paris, de la Fashion Week, unde am mai făcut o prezentare, am făcut un periplu prin toată lumea – New York, Atena, unde am marcat o prezentare în fața a 6.000 de persoane, la Acropole.

După, la Paris Fashion Week, unde am început cu prezentarea la Hyatt, celebrul hotel, și am continuat cu șapte zile în celebrul Hotel Ritz. Ce să fac, la o cafea cu Madonna, cu Kardashianele, care erau în hotel, cu Madame Anna Wintour, cu toată lumea asta obișnuită!

CANCAN.RO: Eu te întreb ca un om al poporului, cum „e fetele” alea?

Cătălin Botezatu: „E bune”, taică, „e bune”! Nu, e o altă lume, e o altă dimensiune, chiar mă uitam stând în Ritz, le vedeai la micul-dejun, le vedeai la prânz, le vedeai tot timpul. Sunt într-un fel și e o nebuneală, e o altă atmosferă, e o atmosferă de sărbătoare!

CANCAN.RO: Dar chiar îți inspiră aerul de vedetă internațională sau par niște oameni normali?

Cătălin Botezatu: Și la micul-dejun coboară aranjate. Singura pe care o vezi tot timpul și nu neapărat cu bodyguard, care pleacă singură, într-adevăr, printr-o altă ieșire, este Anna Wintour, care mai pleacă la cumpărături. Dar când pleacă oficial la prezentări, apăi să vezi cum pleacă!

( CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU ȘI-A LUAT O „GARSONIERĂ” PE EL! CU CE OUTFIT DE PESTE 30.000 € A APĂRUT CELEBRUL DESIGNER: “POT FI O IMAGINE DEMNĂ DE COPIAT!” )

„De ce nu te-ai #*&% și tu cu un italian?”

CANCAN.RO: Dar cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă te nășteai în S.U.A, să zicem, și erai creator? Ai fi fost Alexander McQueen al lor?

Cătălin Botezatu: Dacă mă nășteam în Italia, în Franța, în S.U.A, altfel era! Eu tot timpul îi spun mamei: „Ce naiba ai făcut, măi, mamă, de ce nu te-ai #*&% și tu cu un italian, cu un francez, te-ai dus cu Titi?”.

Titi este Constantin, este tatăl meu și prietenii îi spun Titi! Mama îmi spune: „Te rog să nu vorbești urât, Cătălin! Dacă nu exista taică-to, nu existai nici tu!” Mă rog…

CANCAN.RO: Deci cumva ar fi fost mai bine peste hotare. Erai multimilionar?

Cătălin Botezatu: E bine și aici, nu contează banii, contează că ești recunoscut peste hotare, că ai libertate și poți să pleci oriunde. Și mai ales contează că poți să faci „una bella figura” când te duci peste hotare și zice lumea: „Uite, domne, și pe creatorul ăsta român care e bun!”. Asta e important!

CANCAN.RO: Dar care e relația actuală cu mama ta, dacă tot am vorbit despre ea?

Cătălin Botezatu: E una foarte bună, stă toată ziua la mine la atelier, ce pot să spun mai mult de atât?! La unul dintre ateliere e non-stop prezentă, că e iarnă, că e cum vrei tu, ea e acolo!

( VEZI ȘI: CE A PUTUT SĂ SPUNĂ CĂTĂLIN BOTEZATU DESPRE ȚINUTA PURTATĂ DE CARMEN IOHANNIS LA FUNERALIILE REGINEI ELISABETA A II-A )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected]can.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram @catalinbotezatu1