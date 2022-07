Cătălin Botezatu o dă pe față: ”Mie îmi place diversitatea…”

Cătălin Botezatu, (50 de ani) o dă pe față și face dezvăluiri despre viața lui amoroasă! Ce preferințe are Bote atunci când vine vorba de sufletul, dar și patul lui? Deși anii au trecut, acesta se arată tot neliniștit și dezvăluie că preferă diversitatea. CANCAN.RO a stat de vorbă cu designerul de modă și are detalii în exclusivitate!

Se știe faptul că designerul de modă, Cătălin Botezatu, este înconjurat de femei care mai de care și că nu duce lipsă niciodată de atenția din partea lor. A avut de-a lungul timpului relații care au ținut prima pagină a ziarelor și care au stârnit adevărate controverse. Bianca Drăgușanu și Tania Budi sunt femeile care și-au lăsat amprenta în viața lui Bote și care au avut cele mai dese apariții la brațul acestuia.

După relațiile eșuate, Bote a fost mai rezervat cu privire la viața personală și a preferat să stea deoparte de gurile rele. De femei, însă, nu a dus lipsă niciodată!

”Asta înseamnă că nu mai sunt bărbat!”

Mai mult decât atât, întrebarea care a stat și stă pe buzele tuturor este: Cât timp îl vom mai vedea pe Cătălin Botezatu în postura de burlac? Chiar el ne-a răspuns la această întrebare, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

”Toată viața. Mă rog, acum depinde, never say never. Nu, nu. Hai să nu zicem nu. Nu știu, deocamdată sunt foarte bine așa cum sunt. Nici nu cred că există cineva care mă poate înțelege și nici nu vreau să depind de cineva să-mi dea mesaje , că sunt mulți prostălăi, fătălăi de ăștia. Unde ești, cu cine ești.. NU! Asta nu se va întâmpla. Înseamnă că nu mai sunt bărbat” , a dezvăluit Cătălin Botezatu.

”Da, îmi place diversitatea!”

Botezatu a vorbit și despre preferințele sale și anunță că în continuare îi place diversitatea:

”Să aibă simțul umorului, să-i placă să călătorească , nu neapărat prin mall-uri, că ele o duc și în mall-uri și să arate într-un fel”, a spus Botezatu.

Totuși, fostul jurat de la ”Bravo, ai stil!” a spus că: ”E bine să fie de fiecare dată altcineva. Să vezi fiecare femeie în fiecare seară, mh. Da, îmi place diversitatea mult” .

Se pare că odată cu înaintarea în vârstă, gusturile și concepțiile lui Bote în materie de femei au rămas aceleași. Nu se vede așezat la casa lui. Ba din contră, îi place să aibă parte de cât mai multă ”adrenalină”.

”Dacă îți dă Dumnezeu o contesă, zici mersi”

La începutul lunii iulie, presa a scris despre o contesă de la Monaco cu care Bote ar fi în tandrețuri. S-au spus multe cum că ar avea o relație mai apropiată cu această contesă și că ar fi fost văzuți la un hotel. Totuși, designerul neagă aceste zvonuri și spune că sunt doar prieteni și atât, iar el apreciază femeile care excelează și care sunt independente.

Însă, nu se sfiește să-i aducă cuvinte de laudă. ”Contesina mea? Contesina face bine. O cunosc pe contesă de mult timp și mi-e dragă, e o femeie extreaordinară. N-am ce să spun mai mult pentru că e o femeie mișto și … femeile mă atrag, chiar dacă unii mă bârfesc pe la colțuri. Indiferent de vârstă, acum nici eu nu sunt vreun tinerel, mă atrag femeile deștepte, dominante, femeile care știu ce vor, femeile care nu trebuie să le mai întreții. Acum na, dacă îți dă Dumnezeu o contesă, zici mersi, nu? Glumesc. O respect din toată inima mea și de câte ori ne vedem, și într-adevăr ne vedem la evenimente de astea grande, mă bucur că o văd ”, a încheiat designerul.

