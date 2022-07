Cătălin Botezatu a ajuns de urgenţă pe mâinile medicilor. Designerul, la un pas de o nouă operație: „Pentru prima oară în viața mea…”

În ultimii ani, Cătălin Botezatu s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Celebrul designer a fost diagnosticat cu cancer, însă din fericire a reuşit să depăşească acea perioadă grea. Recent, acesta a ajuns din nou pe mânile medicilor şi a fost la un pas de o altă intervenţie. Iată ce a declarat despre starea sa de sănătate.

Cătălin Botezatu a povestit în cadrul unui interviu faptul că a trecut din nou prin clipe dificile din cauza unor dureri insuportabile de stomac. Aflat la Timișoara, Cătălin Botezatu a ajuns de urgență la spital, acolo unde i s-au făcut investigații.

NU RATA: CĂTĂLIN BOTEZATU, VICTIMA UNEI ESCROCHERII! DESIGNERUL A RĂMAS FĂRĂ CÂTEVA SUTE DE MII DE EURO

Diagnosticul pus de medici a fost unul destul de grav. Cătălin Botezatu a fost anunţat de aceştia că are pancreatită acută. În prezent este nevoit să ţină un regim strict bazat pe piure, salate, foacia, dar și apă, iar băuturile rafinate și mâncărurile scumpe i-au fost scoate din meniu.

”Cu inima stau bine, am fost ușor bolnav acum vreo lună. Am făcut o mică pancreatită acută, pentru prima oară în viața mea țin regim, că nu țin de obicei regim și sunt disperat de atâta piure, salate, focacia, că asta pot să mănânc, și de apă plată. Adio băuturi alcoolice sau șampanii și prăjituri, asta e, unii sunt norocoși, dar sunt ok. O perioadă mai lungă trebuie să țin regimul, oricum primele două luni sunt mai grele, a trecut o lună”, a spus Cătălin Botezatu pentru Viva.ro.

Cum a descoperit Cătălin Botezatu că suferă de cancer?

În urmă cu doi ani, Cătălin Botezatu a trecut prin clipe teribile. A mers la o clinică pentru a-și face un control periodic și a descoperit că suferă de cancer. Acesta le-a povestit medicilor că anumite înțepături în partea dreaptă l-au pus pe gânduri pe bărbat, așa că a făcut câteva investigații suplimentare.

Așadar, pentru că simțea din când în când ușoare înțepături în zona dreaptă, creatorul de modă a fost supus unui test ecograf. Rezultatul a arătat că are apendicită, însă abia atunci când bărbatul a ajuns pe masa de operație a primit vestea care i-a dat viața peste cap: cancer la colon.

„Mă simțeam ok, doar că eu de două ori pe an îmi fac un check-out complet.

După ce am terminat analizele generale, i-am spus medicului că simt o serie de înțepături în partea dreaptă.

Specialistul turc mi-a propus să mă supună unui test ecograf foarte performant, unde a descoperit că am o formă mai ciudată de apendicită. M-am operat în România, și aici au descoperit că, de fapt, în spatele apendicelui era o tumoră. Mi-au spus că e cancer.

Tratamentul de după l-am urmat în Turcia, acum sunt vindecat, am urmat un tratament care încă în România se face empiric”, a povestit Cătălin Botezatu, pentru CIAO.