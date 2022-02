De ce nu trebuie să arunci pielea de pui? Nu multă lume știe asta

Pielea de pe carnea de pui nu este dăunătoare. Din contră, aduce mai multe beneficii pentru sănătatea noastră. Iată care sunt acestea.

Multă lume a auzit de faptul că pielea de pe carnea de pui crește nivelul de colesterol și tensiune și chiar duce la dezvoltarea bolilor de inimă. Însă nu este adevărat. Cele mai multe persoane îndepărtează pielea de pe carnea de pui, mai ales dacă sunt la dietă.

Un studiu făcut de către cercetătorii de la Universitatea Harvard susține că un consum moderat de piele de pui are numeroase beneficii pentru sănătate.

Ce beneficii are pielea de pe carnea de pui?

Pielea de pui conține grăsimi nesaturate de care inima ta are nevoie. Aceasta scade tensiunea și nivelul de colesterol. Spre exemplu, o bucată de carne de pui cu piele are cu 50 de calorii mai mult decât o bucată de carne de pui fără piele. În plus, are un gust mai bun, deci nu este nevoie să adaugi sare multă pentru gust. Pielea protejează puiul, astfel încât acesta nu mai absoarbe atât de mult ulei la prăjire.

Care este secretul consumului pielii de pui?

Pielea de pui are într-adevăr beneficii pentru sănătate, dar numai dacă este consumată în cantităţi mici şi nu foarte des. Poți consuma liniştit carnea cu tot cu piele fără să-ţi faci griji pentru siluetă. Secretul este să nu exagerezi.

Astfel, orice aliment, oricât ar fi de încărcat de nutrienţi şi grăsimi ”bune”, poate la un moment dat să devină duşmanul tău din farfurie dacă este mâncat în neștire. Nutriționiștii mai recomandă să alegem din supermarket caserolele cu pulpe de pui cu tot cu piele mai ales dacă avem copii sau ne vin bunicii în vizită la cină. Bătrânii şi cei mici au cea mai multă nevoie de grăsimi sănătoase care, culmea, nu se găsesc doar în unt şi avocado ci şi în pielea de pe carnea de pui.

