De ce pisica se așază pe laptop exact când vrei să lucrezi. Explicația specialiștilor

Abia ai deschis laptopul și te pregătești să lucrezi, când pisica apare și se întinde confortabil peste tastatură. Este o situație familiară pentru mulți proprietari de feline, însă comportamentul nu este neapărat o încercare de a atrage atenția sau de a întrerupe activitatea stăpânului.

Specialiștii spun că explicația este mai complexă și are legătură inclusiv cu modul în care pisicile își marchează teritoriul.

Deși poate părea că animalul alege intenționat momentul cel mai nepotrivit pentru a se instala pe laptop, comportamentul are mai multe explicații posibile. Potrivit BBC Science Focus, una dintre cele mai importante este legată de mirosurile pe care oamenii le lasă pe obiectele folosite frecvent.

Psihologul David Sands, specialist în comportamentul animalelor, explică faptul că pisicile percep mediul înconjurător într-un mod foarte diferit de oameni, iar mirosurile joacă un rol esențial în această percepție.

De ce pisicile sunt atrase de laptopuri

Prima explicație care ne vine în minte este că laptopul produce căldură. Pisicile caută adesea locuri călduroase în care să se odihnească, iar un dispozitiv aflat în funcțiune poate părea atrăgător.

Totuși, David Sands consideră că temperatura nu explică singură acest comportament. Dacă pisica ar căuta exclusiv căldură, ar putea alege și alte locuri din casă, precum apropierea unui calorifer.

Specialistul atrage atenția asupra unui alt element: mirosul stăpânului. Oamenii lasă urme olfactive pe obiectele pe care le ating în mod repetat, inclusiv pe tastatura laptopului. Chiar dacă aceste mirosuri sunt imperceptibile pentru noi, pisicile le pot detecta.

Pentru feline, mirosurile reprezintă o modalitate importantă de a recunoaște obiectele și de a identifica elementele familiare din mediul lor.

Prin urmare, laptopul poate deveni un loc atrăgător tocmai pentru că poartă mirosul persoanei alături de care trăiesc.

Ce legătură are comportamentul cu marcarea teritoriului

Potrivit specialistului, pisicile nu se limitează la identificarea mirosurilor deja existente, ci își lasă propriile urme olfactive pe obiectele din jur. Felinele au glande care produc substanțe odorante în mai multe zone ale corpului. Atunci când se freacă de mobilier sau de alte obiecte, pot depune aceste substanțe și pot marca astfel elementele din mediul lor.

Așezarea pe laptop poate face parte din acest comportament de familiarizare și marcare. David Sands consideră că pisicile pot fi interesate să își lase propriul miros peste cel al stăpânului, contribuind astfel la transformarea obiectului într-o parte familiară a teritoriului lor. Acest lucru nu înseamnă însă că animalul încearcă în mod conștient să domine omul sau să îi împiedice activitatea.

De asemenea, nu există cercetări ample care să demonstreze că toate pisicile se așază pe laptopuri din același motiv.

Ce poți face dacă pisica îți întrerupe mereu munca

Specialistul recomandă curățarea periodică a laptopului, ceea ce poate reduce urmele olfactive care atrag animalul. O altă soluție este amenajarea unui loc confortabil în apropierea biroului, unde pisica să poată sta fără să blocheze tastatura sau ecranul. Totodată, este important să observi dacă animalul manifestă și alte comportamente neobișnuite.

Potrivit lui David Sands, dacă pisica miaună excesiv, își urmărește permanent stăpânul prin locuință sau solicită insistent atenție, aceste manifestări pot indica anxietate ori o nevoie crescută de interacțiune. În schimb, dacă animalul este relaxat și nu prezintă alte schimbări de comportament, obiceiul de a se întinde pe laptop nu reprezintă, în sine, un motiv de îngrijorare.

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