De ce praful reapare atât de repede după ce ai făcut curățenie. Greșelile care favorizează acumularea lui

Praful poate reapărea pe mobilă la numai câteva ore după curățenie, chiar dacă locuința a fost aspirată și toate suprafețele au fost șterse cu atenție. Specialiștii în curățenie explică faptul că fenomenul este provocat atât de particulele care circulă permanent prin aer, cât și de câteva greșeli obișnuite care favorizează depunerea lor.

Oricât de atent ai face curățenie, eliminarea completă a prafului din locuință este aproape imposibilă. Acesta provine din numeroase surse, de la fibrele textile și celulele moarte ale pielii până la polenul și murdăria aduse de afară.

Potrivit Good Housekeeping, specialiștii în curățenie spun că unele locuințe acumulează praf mai repede din cauza ventilației, a animalelor de companie sau a modului în care sunt întreținute suprafețele.

De ce praful revine la scurt timp după curățenie

Una dintre principalele explicații este faptul că particulele de praf nu dispar imediat din aer. Atunci când mergem prin casă, scuturăm textilele sau folosim anumite ustensile de curățenie, o parte dintre acestea sunt ridicate în aer și se depun ulterior pe mobilă.

De asemenea, covoarele, perdelele, canapelele și lenjeria de pat eliberează în permanență fibre fine, care contribuie la acumularea prafului.

O altă sursă importantă o reprezintă exteriorul locuinței. Ferestrele și ușile care nu se închid etanș permit pătrunderea particulelor de murdărie și a polenului, în special în zonele cu trafic intens.

Animalele de companie contribuie și ele la acest fenomen, prin firele de păr și particulele microscopice de piele eliminate în mod natural.

Greșelile care favorizează acumularea prafului

Una dintre cele mai frecvente greșeli este utilizarea unui pămătuf clasic, care poate împrăștia particulele în loc să le îndepărteze. Carolyn Forté, specialistă în curățenie citată de Good Housekeeping, recomandă folosirea unei lavete din microfibră ușor umezite, care reține mai eficient praful.

Contează și ordinea operațiunilor. Dacă podeaua este aspirată înainte de ștergerea rafturilor și a mobilierului, particulele desprinse ulterior de pe suprafețele înalte pot ajunge din nou pe jos.

Nici zonele greu accesibile nu trebuie neglijate. Jaluzelele, corpurile de iluminat, spațiile de sub mobilier și grilele de ventilație pot acumula cantități importante de praf, care ajung apoi în restul încăperii.

În locuințele dotate cu sisteme de ventilație sau climatizare, filtrele murdare ori întreținute necorespunzător pot contribui la circulația particulelor.

Cum poți reduce cantitatea de praf din locuință

Specialiștii recomandă ștergerea mobilierului și aspirarea covoarelor cel puțin o dată pe săptămână, cu o frecvență mai mare în locuințele în care există animale de companie.

De asemenea, este util să cureți periodic filtrele aparatelor de climatizare, conform instrucțiunilor producătorului, și să limitezi murdăria adusă de afară prin schimbarea încălțămintei la intrarea în casă.

Un aspirator cu filtru HEPA poate ajuta la reținerea particulelor fine, iar un purificator de aer poate reduce cantitatea de praf aflată în suspensie.

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