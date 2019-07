De ce refuză cu înverșunare Anamaria Prodan să divorțeze de Laurențiu Reghecampf

Deși Anamaria Prodan neagă cu vehemență faptul că relația cu soțul ei este una foarte bună, încă mai există zvonurile despre un posibil divorț între cei doi. Ba chiar mai mult decât atât, s-a aflat și motivul pentru care impresara ar refuza cu înverșunare să se despartă de Laurențiu Reghecampf.

„Nici nu împlinisem 18 ani şi el a murit, nu înainte de a-mi spune că îşi doreşte pentru mine un bărbat ca el! Mi-a zis…mi-aş dori pentru tine un bărbat aşa ca mine, care să te iubească aşa cum o iubesc eu pe mama ta. Culmea e ca, după ani de zile, dorinţa i s-a îndeplinit când l-am cunoscut pe Laur. De aceea, vă spun cu mâna pe inimă că, pentru mine, tata nu a murit. El mi l-a trimis pe Laur, pentru că sunt identici, trăieşte prin soţul meu.

La fel ca tata, Laur este devotat familiei, calcă, spală, găteşte, pune murături, face de toate prin casă, este înconjurat de copii. Mai mult, poate o să vă surprindă, dar soţul meu are aceeaşi înălţime ca tata, poartă acelaşi număr la pantofi, are mâinile la fel de mici, este la fel de tăcut şi de serios, ma iubeşte, ma încurajează şi mă susţine în meseria mea, este mandru dacă realizez ceva şi nu concepe viaţa decât alături de mine. Laur este, cu alte cuvinte, darul trimis de tata ca să îl inlocuiască, să aiba grijă de mine”, a explicat Anamaria Prodan, conform Wowbiz.ro.

Anamaria Prodan, dezvăluiri-bombă despre iubita lui Dan Alexa

Provocată de Cătălin Măruță, Anamaria Prodan a vorbit și despre iubita lui Dan Alexa: “Dar s-a spus, de fapt, s-a scris mult despre faptul că totul ar fi plecat de la acea brunetă.”. Impresara a reacționat imediat cu o întrebare și, la un moment dat, a spus că nu a fost vorba de gelozie și că Andrada, iubita antrenorului de la Astra, a fost înăuntru cu ei. (VEZI ȘI: REGHE, SUPER-DECLARAȚII ÎN EXCLUSIVITATE: “ÎMI PARE RĂU PENTRU DAN ALEXA ȘI FAMILIA LUI!” CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, ÎNTRE EL ŞI ANAMARIA PRODAN)

“Dar nu ne-am plictisit de patru ani de acest subiect? Cu Anamaria cu Alexa, cu divorțul. Păi, cum să nu mă deranjeze (n.r.: prezența iubitei lui Dan Alexa)!?! Deci, Anamaria Prodan vinde cel mai bine în România (…). El este cel mai bun prieten al meu. Dar de ce să fie gelozie dacă fata era cu noi?!? (…). Deci, nu. Alexa este – si voi ati văzut declarațiile lui Laur – numai că la un moment dat… e normal să se scrie că Prodan divorțează. (…). Dar de ce nu-l întrebi pe Alexa. Normal că ne salutăm (…). Am vorbit cu Dan și am zis hai să nu mai facem conectare pe acest subiect (…). Este cel mai bun produs, este cel mai bun antrenor, este un caracter cum puțini se nasc.

Eu mi-am cerut iertare. Dar, într-adevăr, eu am ieșiri din acestea. Sunt genul de om care își pune cenușă în cap și merge mai departe. (…). Eu am făcut performanță cu omul ăsta. Alexa este un caracter cum puţini se nasc. I-am cerut mii de scuze, am zis să ne calmăm. N-am ştiut că e presa. Eu am ieşiri dinastea şi le recunosc. Şi dacă nu recunoşti atunci ce să faci? Eu reprezint omul ăsta. Eu am făcut performanţă cu omul ăsta… oamenii ăştia n-au simţit în viaţa lor ce am simţit eu cu antrenorul Alexa: echipe promovate, jucători vânduţi”, a mai mărturisit Anamaria Prodan. (Pleacă în vacantă cu net 4G NELIMITAT, Samsung și voucher Blue Air de 100 de Euro!)