Reghe, super-declarații în exclusivitate: “Îmi pare rău pentru Dan Alexa și familia lui!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între el şi Anamaria Prodan

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Laurențiu Reghecampf a explicat ce s-a întâmplat între soția sa, Anamaria Prodan, și antrenorul Astrei, Dan Alexa. Atenție, urmează super-declarații.

Scene uluitoare s-au petrecut la puțin timp după finalul partidei Astra Giurgiu – FC Botoșani, meci încheiat 2-2. Anamaria Prodan a urcat în mașină și a vrut să plece, dar s-a răzgândit brusc. A coborât și a intrat în sediul clubului, iar la lift s-a întâlnit cu Dan Alexa. Nici două vorbe nu au schimbat și, imediat, Anamaria l-a lovit cu pumnul pe Alexa. Acesta s-a întors și a ieșit în curtea stadionului. Anamaria l-a urmat.

Contactat, la scurt timp, de reporterii CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Laurențiu Reghecampf ne-a mărturisit că nu știa nimic despre incidentul petrecut între Dan Alexa și Anamaria Prodan.

”Ce s-a întâmplat? Nu știu, eu tocmai am terminat antrenamentul. Habar nu am… cu cine? Cu Alexa? Nu știu, vreau să văd imaginile. Ce vreți de la mine dacă nu știu nimic?”, a fost, în primă fază, reacția Laurențiu Reghecampf.

După ce s-a consultat și cu soția sa, super-elegant, antrenorul lui Al-Wasl ne-a oferit o declarație amplă, în care a explicat că Anamaria Prodan și Dan Alexa au o relație specială și că incidentul ar fi pornit din cauza unor transferuri care nu au fost confirmate.

Laurențiu Reghecampf regretă incidentul și are încredere că Dan Alexa va depăși această perioadă, urându-i, totodată, mult succes în cariera de antrenor.

“Ana este soția mea și o cunosc cel mai bine. Pune foarte mult suflet la orice echipă lucrează. Nu ne interesează pe niciunul cum scriu și ce vorbesc toți! A fost un gest copilăresc al Anei, pe care-l regretă, un gest care vine în urma unui conflict între ea și Dan, din cauza faptului că jucatorii aduși nu s-au ridicat ieri la nivelul dorit de ei. Se întâmplă și astfel de lucruri în momentul când vrei să construiești o echipă, trebuie răbdare, lucru care nu există în România.

Îmi pare rău pentru Dan și familia lui și sper să treacă peste acest incident, eu am încredere în el ca prieten și antrenor și sper să reușească să facă rezultate bune la Astra. Ana și Dan au construit mult împreună. Au trecut prin bune și rele și au reușit mereu. Toate trec în viață. Pe Ana o știm toți. O fire rebelă și vulcanică, foarte puternică din toate punctele de vedere”, a spus Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Ce spun Dan Alexa și Anamaria Prodan

De partea cealaltă, Dan Alexa s-a eschivat când a fost întrebat de jurnaliști despre situație. Antrenorul s-a rezumat să spună: ”Nu s-a întâmplat nimic! Am citit şi eu ce s-a scris. Hai să fim serioşi. Am stat mai mult să vorbim despre transferuri. Întrebări despre fotbal aveți?”.

În schimb, Anamaria Prodan a declarat: ”De ce băgați în seamă tot? Vă rog, lăsați-mă! Am vorbit de niște jucatori. Nu mă interesează ce apare în presă. Eu sunt mai nervoasă și vulcanică. La ce circ e în presa, iar sunt în prim-plan. Sunt obișnuită să fiu nr. 1 în presă și în sport și am simțit că îmi ia fața Halep. M-am gândit să scrie presa numai de mine în ziua în care a câștigat ea Wimbledon-ul… glumesc… Am avut o discuție despre două transferuri mai nereușite. Atât. Nimic mai mult”.

