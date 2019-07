EXCLUSIV. Prima reacție a clubului Astra, după ce Dan Alexa a fost lovit de Anamaria Prodan la Giurgiu

Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul în figură pe Dan Alexa, la finalul meciului Astra Giurgiu – FC Botoșani, disputant sâmbătă seara și încheiat cu scorul de 2-2. Imaginile cu incidentul șocant au fost vizualizate și de oficiali ai Astrei, unde Alexa este antrenor.

Petre Buduru, președintele Comitetului Director al clubului, a oferit primele declarații, privind incidentul de la finalul meciului. ”Nu am văzut ce s-a întâmplat acolo. Nu am fost, că în ultimul timp nu am mai mers la meciuri, am unele probleme de rezolvat. Dar am văzut din presă ce s-a întâmplat. Am văzut imaginile… Ce să spun? Nu știm exact ce a fost, de unde a plecat… Probabil, luni vom da un comunicat. Pentru că, sincer, la ora asta, pentru că nu știm ce s-a întâmplat între cei doi, nici nu știm la ce să încadrăm incidentul în care a fost implicat antrenorul nostru”, a spus Buduru, pentru CANCAN.RO.

Ce au spus Dan Alexa și Anamaria Prodan

Dan Alexa și Anamaria Prodan au oferit variantele lor despre ceea ce s-a întâmplat la finalul meciului Astra – FC Botoșani.

”Nu s-a întâmplat nimic! Am citit şi eu ce s-a scris. Hai să fim serioşi. Am stat mai mult să vorbim despre transferuri. Întrebări despre fotbal aveți?”, avea să eschiveze Dan Alexa, întrebat fiind despre incident.

