De ce refuză Dan Negru să vină în podcastul lui Cătălin Măruță. Cei doi moderatori au fost la un pas de ceartă!

Deși sunt prieteni de zeci de ani, Dan Negru refuză vehement să accepte invitația lui Cătălin Măruță în podcastul ”Acasă la Măruță”. După mai multe încercări eșuate de a-l convinge să-i fie invitat, cei doi moderatori chiar au fost la un pas de o ceartă.

Încă de la evoluția podcasting-ului în România, odată cu pandemia de COVID-19 – în 2019, Dan Negru s-a numărat printre puținele persoanele publice care a refuzat orice fel de colaborare de acest fel. Se declară fascinat de podcasturile din străinătate, îi plac și cele din România, pe care le ascultă cu plăcere, însă nu atât de mult încât să accepte invitația într-un astfel de format.

În urmă cu doi ani, Dan Negru mărturisea că a decis să nu accepte niciodată să fie invitat în podcasturile din România. Unii dintre moderatori i-au înțeles alegerea, însă unii nu au putut trece peste refuzul său.

„Nu mă duc la podcast-uri și le mulțumesc realizatorilor că m-au înțeles. Cu prietenul meu Măruță am fost la un pas de sfadă, Speak m-a înțeles din prima, dar alții au rămas supărați pe mine. Am fost la Andi, demult, la începuturi. Îmi plac podcasturile. Damian s-a reinventat, Măruță e vârf pe monden, Mihai e radio-talk, pe Joe Rogan îl urmăresc de niște ani și țin pasul cu Coin Talk de pe Spotify. Primul podcast care m-a marcat a fost Dark side of The Earth cu povestea astronautului Dave Wolf care, în 1997, a rămas blocat în afara stației spațiale Mir timp de câteva ore – în timpul primei lui ieșiri în spațiu. Fantastică poveste”, scria Dan Negru în urmă cu doi ani pe rețelele sociale.