De ce s-a botezat Denzel Washington înainte de a împlini 70 de ani: „Nu mă tem. Dumnezeu este...”

Cu câteva zile înainte de a împlini vârsta de 70 de ani, Denzel Washington a ales să fie botezat și a primit o licență de pastor, la biserica Kelly Temple Church of God New York City.

Pe 21 decembrie, actorul de la Hollywood a luat parte la o ceremonie specială la Kelly Temple Church of God in Christ, în cartierul Harlem din New York City, în timpul căreia s-a adresat congregației pentru a ține un discurs despre credința sa și a fost scufundat în apă.

Evenimentul a avut loc cu doar câteva zile înainte ca Denzel să împlinească 70 de ani, pe 28 decembrie, conform DAILY MAIL.

La ceremonie, actorul a fost însoțit de soția sa de peste patru decenii, Pauletta Washington, în vârstă de 74 de ani, care a filmat ceremonia din primul rând.

Presa a obținut o serie de imagini care au surprins ziua petrecută de Denzel la instituția religioasă.

Cum a decurs ziua lui Denzel Washington la biserica Church of God in Christ

Mai întâi, episcopul James Pullings Jr. i-a prezentat actorului documentele care îi confirmau statutul de pastor.

Oficialii bisericii au anunțat apoi congregația adunată că celebrul actor este acum „membru al clerului Bisericilor lui Dumnezeu întru Hristos din întreaga lume”.

Washington era îmbrăcat într-o robă albă cu o stolă burgundy cu o cruce pe jumătatea superioară a fiecărei părți.

Oficialii bisericii l-au scufundat apoi pe Denzel Washington în apă, pentru a fi botezat.

Ce a spus soția despre Denzel

Washington, care a jucat rolul lui Macrinus în “Gladiator II”, un film recent lansat, a plâns în timp ce soția sa a ținut un discurs emoționant la biserică.

Pauletta este căsătorită cu Denzel din 1983 și împreună ei au patru copii – John, în vârstă de 40 de ani, Katia, 38 de ani, și gemenii Olivia și Malcolm, 33 de ani. În discursul său, Pauletta a făcut referire la familie și la rolul crucial pe care l-a jucat Denzel.

Pauletta a spus:

„Patruzeci și șase de ani mai târziu, iată-mă încă lângă el, așa cum numai Dumnezeu vrea. Sunt foarte mândră de tine; tu ești capul casei noastre și ai dat un exemplu minunat copiilor noștri, care sunt acum copii adulți care știu să facă diferența pentru că noi le-am arătat asta”.

Ce a spus Denzel Washington congregației

Arhiepiscopul Christopher Bryant a vorbit cu reporterii de la publicația Page Six despre discursul rostit de Denzel Washington în fața congregației înainte de a fi botezat.

Potrivit lui Bryant, actorul a spus:

„A durat ceva timp, dar în cele din urmă am ajuns aici, dacă Dumnezeu poate face asta pentru mine, nu există nimic ce nu poate face pentru tine – cerul este literalmente limita”.

Luna trecută, într-o discuție amplă cu revista Esquire, Denzel Washington a vorbit și despre religie.

‘Când oamenii mă văd, ei văd tot ce am putut face eu mai bine cu ceea ce mi s-a dat de către Domnul și salvatorul meu’, a declarat Washington publicației. ‘Nu mi-e frică. Nu-mi pasă ce ar putea crede oricine.

De ce încearcă Hollywood-ul să suprime dezbaterile pe probleme religioase

Denzel Washington – care a câștigat premiul Oscar pentru “cel mai bun actor în rol principal” pentru rolul său din “Training Day” în 2002 și pentru “cel mai bun actor în rol secundar” pentru rolul din “Glory” în 1990 – a declarat că Hollywood-ul în general încearcă să suprime dezbaterile pe probleme religioase.

‘Vedeți, vorbind despre partea unde religia are de a face cu frica – nu poți vorbi așa și să câștigi Oscaruri’, a spus Washington. ‘Nu poți vorbi așa și să o ții în petreceri. Nu poți spune asta în acest oraș. ‘Acum sunt liber. Nu se vorbește despre asta în acest oraș. Nu se vorbește despre asta. Nu se vorbește despre asta. Nu e la modă. Nu este sexy. Dar asta nu înseamnă că oamenii de la Hollywood nu cred”.

În interviu, Washington a pus sub semnul întrebării chiar conceptul de Hollywood.

„Oricum, Hollywood – nu există așa ceva”, a spus el. “Ce înseamnă Hollywood? Hollywood pentru mine înseamnă o stradă numită Hollywood Boulevard. Nu e ca și cum ne-am întâlni cu toții undeva și am discuta despre ceea ce credem. „Așa că nu știu câți alți actori sunt credincioși. Nu am făcut vreun sondaj. Cum aș putea să aflu asta? Adică, nu există nicio întâlnire a actorilor la biserică la care să fi mers.”

